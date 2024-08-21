Ormanlar nasıl kurtulur? Yüksel Aytuğ'dan korkutan uyarı geldi

Yüksel Aytuğ, Türkiye'nin çölleşme tehlikesine dikkat çekti ve orman yangınlarının önlenmesi için acil çözümler sundu. Anız yakmanın cezasının arttırılması ve orman yangınlarıyla mücadelede yeni ekipmanların gerekliliğini vurgulayan Aytuğ ayrıca, çevre bilincinin müfredata dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Sabah gazetesi yazarı Aytuğ, Türkiye'nin geleceği için ağaç dikme seferberliğinin önemine dikkat çektiği yazısında şunları kaydetti:

"Önce kaçınılmaz geleceğimizi hatırlatmak istiyorum: Türkiye çöl oluyor.

İklim değişikliğinden kaynaklanan kuraklık, ağaçsızlığın yarattığı erozyon, bilinçsiz su kullanımı yüzünden kuruyan göller ve hesapsız yapılaşma Anadolu'nun giderek çölleşmesine yol açıyor.

Bence bugün için memleketin en acil çözüm bekleyen sorunu budur. Durum böyleyken siyasi kavgalara daha çok üzülür oldum. Zira bu sorunu çözemezsek üzerinde kavga edeceğimiz bir toprağımız bile olmayacak.

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Gelelim içimizi kurutan, yüreğimizi kavuran orman yangınlarına:

Belki de bu konuda en çok yazan gazeteciyim. Yangınları önlemek, yeşili koruyup, çoğaltmak adına son derece net çözüm ve önerilerim var.

1- Anız yakmanın cezası 10 kat arttırılmalı.

2- Yasak olmasına rağmen orman alanlarında ateş yakan, sigara izmariti atan, çöp dökenler en ağır cezalara çarptırılıp ayrıca teşhir edilmeli.

3- Başta dev yangın uçakları olmak üzere orman yangınlarıyla mücadelede kullanılacak ekipmanın sayısı ve kalitesi arttırılmalı.

4- Rusya ve ABD'deki gibi, araçların ulaşamadığı yerlere paraşütle atlayarak müdahale edecek "Ateş atlayıcıları" denilen özel timler kurulmalı.

5- Orman içinden ya da yakınından geçen elektrik hatları acilen yer altına alınmalı.

6- Duyarlılık ve bilinci küçük yüreklere yerleştirmek adına müfredatın içine mutlaka "Çevre Dersi" konulmalı.

7- Dünyada eşi benzeri görülmemiş çapta bir ağaç dikme seferberliği başlatılmalı. Şirketlere, diktikleri ağaç oranında vergi indirimi sağlanmalı. Ağaç diken vatandaşa marketlerde indirim kuponu verilmeli.

Bir de... Herkes en az benim kadar bu büyük meseleye kafa yormalı!.."