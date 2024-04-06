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Yaşam Ormanın hayaleti çatı arasında görüntülendi
Yaşam

Ormanın hayaleti çatı arasında görüntülendi

Yeniakit Publisher
2024-04-06 23:55:00 -

Sivas'ta Ormanın Hayaleti olarak bilinen vaşak bir ahırın çatı katında görüntülendi.

Sivas’ın Zara ilçesinde Ormanın hayaleti olarak bilinen vaşak, bir ahırın çatı arasında görüntülendi.

Doğada nadir olarak göründüğü için Ormanın hayaleti olarak adlandırılan vaşak, Sivas’ın Zara ilçesi Eymir köyünde bir ahırın çatı arasında fark edildi. Köpek saldırısı sonrası korkup kaçan vaşak ahırın çatı arasına sığındı. O anları fark eden ahır sahibi köpeği bölgeden uzaklaştırdıktan sonra hemen cep telefonuna sarıldı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen vaşak bir süre sonra doğaya çıkarak gözden kayboldu.

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