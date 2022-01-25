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Dünya Ormanın derinliklerinde yeni yapılar bulundu! İHA ile keşfedildi
Dünya

Ormanın derinliklerinde yeni yapılar bulundu! İHA ile keşfedildi

Peru'nun Machu Picchu antik kentinde yeni yapılar bulundu

Yeniakit Publisher
2022-01-25 23:24:00 - 2022-01-25 23:32:52
Ormanın derinliklerinde yeni yapılar bulundu! İHA ile keşfedildi

Peru'nun Machu Picchu antik kentinde lazer teknolojisiyle donatılmış insansız hava araçları (İHA) sayesinde yeni yapılar keşfedildi.

NBC'deki habere göre, arkeologlar, Machu Picchu'nun merkezinden sadece 8 kilometre uzaklıkta Chachabamba adlı tören alanının eteklerinde ormanın derinliklerinde gizlenmiş taş sunak, 14 hamam ve su kanalı sistemi buldu.

Araştırma ekibinin başı Varşova Üniversitesinden Dominika Sieczkowska, yeni keşfedilen yapılarla ilgili yaptığı açıklamada, "Antik kent Machu Picchu'ya sadece çok ayrıcalıklı insanlar ulaşabiliyordu çünkü burası çok özel bir yerdi. Machu Picchu'ya ulaşmak için önce Chachabamba'da durmanız ve hamamda temizlenmeniz gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Sieczkowska, lazerle ışık tespiti ve uzaklık tayini teknolojisiyle donatılmış İHA'ları kullanarak, bu önemli yapıların gün yüzüne çıkarıldığını dile getirdi.

Peru'da İnka medeniyetine ait Machu Picchu'yu her yıl binlerce turist ziyaret ediyor.

Peru'nun Machu Picchu Antik kentinde ne bulunur?

Güney Amerika, Amerika'nın güneyinde bulunan bir kıta. Güney Yarımküre'de bulunmasına rağmen topraklarının küçük bir kısmı Kuzey Yarımküre'de yer almaktadır. Büyük Okyanus'un doğusunda, Atlas Okyanusu'nun batısında, Kuzey Amerika'nın güneyinde ve Antarktika'nın kuzeyinde bulunur. Dünyanın Yeni Yedi Harikası'ndan Machu Picchu Antik Kenti, Titicaca gölündeki yüzen adaları, Amazon ormanları ile ziyaretçilerine geniş bir aktivite yelpazesi sunuyor.  

 

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