Ormandan inen yavru ayının renkli görüntüleri!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir yavru ayı ormandan şehre indi.
Kısa süre önce dünyaya geldiği belirlenen yavru ayı, ormanda yolunu kaybedince tek başına İnegöl ilçesine geldi.
Fevziye mahallesinde gezen yavru ayı, mahalle sakinleri tarafından yakalanıp beslendi. Karnı doyurulan minik ayı, bir gün sonra ormana salındı.
Mahalle sakinleri sevimli ayıyı ormana salmadan önce videosunu çekip sosyal medyada paylaştı.
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