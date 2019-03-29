Orman'dan Beşiktaş taraftarına kötü haber!

Beşiktaşlı Sanayici İş Adamları ve Yatırımcıları Derneğinin (BESİYAD) 3. kuruluş yılı balosu, Ankara'da gerçekleştirildi. Bilkent Otel’de düzenlenen organizasyonda açıklamalarda bulunan Fikret Orman, önümüzdeki sezon yapılanmaya gideceklerini açıkladı.

Beşiktaşlı Sanayici İş Adamları ve Yatırımcıları Derneğinin (BESİYAD) 3. kuruluş yılı balosu, Ankara’da gerçekleştirildi. Bilkent Otel’de düzenlenen organizasyonda, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da hazır bulundu.

Katılımcılara hitap eden Orman, "Mali olarak döviz kurlarından dolayı bu yükü kaldırmamız artık zor. Önümüzdeki sezondan itibaren yeniden yapılanmaya gireceğiz. Önemli olan Beşiktaş’ın duruşudur, marka değeridir. Hep beraber ona sahip çıkmamız gerekiyor. Beşiktaş’a ve bizlere sahip çıktığınız sürece de bu iş daha büyüyerek devam edecektir." diye konuştu.

"Yeniden yapılanmaya ihtiyacımız var"

Derneğin 3. kuruluş yıl dönümünü kutlayan başkan Orman, şunları söyledi:

"Çok çabuk geçen bu 3 yılınızı camia başkanı olarak tebrik ediyorum. Çok zor günlerden geldik. Çok zor süreç yaşadık. Hakikaten o zor süreçleri iyi yöneterek geldik. Bu zor süreçte her zaman yanımızda olan Beşiktaş taraftarı ve Beşiktaş ailesine çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasa bunların hiçbirini başaramazdık. Bize güvendiler ve çok önemli işler yaptık. 7 senede geldiğimiz noktada ve şu anda Türkiye’nin özellikle ekonomik olarak geldiği noktada bir gerçeğimiz var. Yeniden yapılanmaya ihtiyacımız var."

Yakında genel kurulları olduğunu hatırlatan Fikret Orman, "Biliyorsunuz kartalın en büyük özelliği, belirli bir yaşa geldikten sonra taşlarla gagasını kırıp, kendisini yenilemesidir. Biz de o yenileme sürecine girmek zorundayız." diyerek sözlerini tamamladı.

BESİYAD Başkanı Ahmet Münir Yaşar da konuşmasında, katılımcılara teşekkür ederek, "Beşiktaş bir kültür, bir yaşam biçimi, hayata karşı güçlü dokunuştur. 116 yıllık bir kültür. Bugün bizim gecemiz. Beşiktaş’ı bilmeden Beşiktaş’ı yaşayabilmek mümkün değil. Üst kimliğimiz Türkiye Cumhuriyeti, alt kimliğimiz de Beşiktaş’tır. Biz takım tutmuyor, aidiyetini yaşıyoruz. Aşkımızın peşindeyiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Fikret Orman’a çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından plaket ve çiçek takdim edildi.