Ormandaki canlılarla ilgili duygu sömürüsü yapan Emre Kınay gazetecilerin üzerine böyle yürümüştü!

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Son yerel seçimlerde İYİ Parti’den Kadıköy Belediye Başkan adayı olan Emre Kınay, orman yangınlarına dair çektiği bir video ile devleti hedef aldı.

Askerin, polisin sahada olmadığı yalanını söyleyen Kınay, orman yangınlarıyla yeterince mücadele edilmediğini iddia ederken devlet, 13 su atar uçak, 3 idari uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopterleri, 1 insansız helikopter, 708 arazöz ve su tankeri, 120 iş makinesi, yaklaşık 4800 personel ile mücadeleyi sürdürüyor.

152 yangın kontrol altına alındı

Bu kapsamda son 7 gün içinde 38 ilde çıkan 163 orman yangınının 152’si, devletin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Karadan itfaiye ekiplerinin müdahalesine uçak, helikopter, İHA’lar ile havadan destek sağlanırken, Türkiye’nin ciğerlerinin yandığı olayı hükümet karşıtı propogandaya çevirmeye çalışan muhalif Emre Kınay, ‘Ormandaki solucan, kaplumbağa can değil mi?’ şeklinde duygu sömürüsü yaptı.

Emre Kınay'dan provokasyon

Siyasi provokasyonuna hayvanları da karıştırarak yangınla mücadeleyi manipüle etmeye çalışan Emre Kınay'ın gazetecilerin üzerine yürüdüğü anlar ise hafızalardaki yerini koruyor.

Koronavirüsle mücadele kapsamında gece saat 12'den sonra dışarı çıkmanın yasak olduğu dönemde sokak ihlali yapan Kınay kendisine, "Saat 12'yi geçti. Yasak var, siz içerdesiniz" uyarısında bulunan muhabire, "Sana mı soracağım hangi saatte eve gideceğimi?" karşılığını verdi.

Gazetecinin "Cumhurbaşkanımız söylüyor, saat 12'den sonra mekanların açık kalması yasak" sözleriyle adeta çılgına dönen Emre Kınay, "Sana mı soracağım hangi saatte eve gideceğimi? Hangi sıfatla, sen kimsin? Sen basınsan polis çağır, şikayetçiyim. Sana mı soracağım?" diyerek gazetecilerin üzerine yürüdü.

"Senin ne haddine, benim sokakta olmama karışıyorsun?" diyerek sesini yükselten Emre Kınay'ı, çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

"Ahkam kesenleri utandırmak da işimizin parçası oluyor"

Öte yandan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Emre Kınay'ın manipülasyonuna tepki göstererek, “Orman yangınları başladığından bu tarafa Sayın Bakanımız başta olmak üzere bakanlığımız üst yöneticileri sahadayız. Bütün imkanlarımızla milletimizin emrindeyiz..Halkımızı doğru bilgilendirmek adına, sırça köşklerinden ahkam kesenleri utandırmak da bazen işimizin parçası oluyor” paylaşımında bulundu.