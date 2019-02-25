Ormanda ölü balina bulundu!

Amazon Nehri ağzında bulunan Marajo Adası'nın Araruna sahili üzerinde geçen cuma günü bulunan ve yaklaşık 10 ton ağırlığında olan balinanın vücudunda, herhangi bir yara izinin olmaması da dikkat çekti.

Normal yaşam alanının kilometrelerce uzağında bulunan hayvanın, okyanusta oluşan dev dalgalar ve yüksek gelgitler sebebiyle kıyıya vurduğu düşünülüyor. Bölgede inceleme yapan bilim insanları, bir yaşında olduğu tespit edilen balinanın okyanusta öldüğünü, ardından da bölgeye sürüklenmiş olabileceğini ifade etti.

Otopsi yapılacak

Belediyeye bağlı Sağlık ve Çevre Hizmetleri Sekreterliği Semma, bölgede inceleme başlatırken, sivil toplum örgütü Bicho D’agu, balinanın gövdesinden et parçaları alarak hayvanın ölüm nedeninin tam olarak belirlenmesi için otopsi yapacaklarını duyurdu.

Leş yiyen kuşlar sayesinde fark edildi

Semma yetkilisi Dirlene Silva, Brezilya medyasına verdiği demeçte, "Balinanın vücudunu, bölgede avlanan ve leş yiyen kuşların toplaşması sayesinde bulduk" diye konuştu.