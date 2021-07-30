Yaz aylarının en çok yapılan etkinliklerinden biri olan mangal, genellikle sahil, piknik alanı ve ormanlık alanlarda yapılır. Ülke genelinde birçok şehirde peş peşe çıkan yangınların ardından Valiliklerden peş peşe kararlar geldi. Bu kararlar doğrultusunda ormanda mangal yakmak yasaklandı. Yasağı uymayanlara ise ceza verileceği duyuruldu. İşte merak edilen haberin devamı…

Ormanda mangal yakmanın cezası ne kadar?

Orman yangınları genellikle insanların ormanlık alanda yaktığı ateş veya attığı izmaritten ortaya çıkmaktadır. Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınları konusunda vatandaşları uyararak, “Yasak olan alanlarda ateş yakmak, ateşi söndürmeden bırakmak, ormana sönmemiş sigara izmariti atmak, anız ateşi yakmak konularında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası uygulanıyor”ifadelerine yer verdi.