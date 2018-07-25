Ormanda kızlı erkekli kamp kurmuşlardı... Üste çıkıp Akit'e iftiralarla saldırdılar!

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Ulusalcı Türkiye Gençlik Birliği (TGB) ve Türkiye Liseliler Birliği (TLB), Akit'in haberinin ardından skandal bir açıklama yaptı. 28 Şubatçı ulusalcıların gençlik yapılanması olan TGB, Akit'e yönelik iftiralarda bulundu.

ORMANDAKİ KIZLI ERKEKLİ ORTAMI TÜRK MİLLETİNİN DEĞERLERİNE UYGUNMUŞ

Eğitim ve sosyal faaliyet maskesi altında kızlı ve erkekli kamp organizasyonları düzenleyen TGB yaptığı açıklamada, ormandaki kızlı erkekli kamp ortamını utanmadan savunarak bunu Türk milletinin toplumsal değerlerine uygun olduğunu iddia etti.

Büyük tehlike! Kızlı erkekli ormanda kamp yapıyorlar

AKİT'E SALDIRDI

Müslüman Türk milletinin değerlerinin savunan Akit'in ailelere yönelik uyarısına 'gerici' ve 'bölücü' ifadeleriyle saldıran ulusalcı kafa, vatansever gençlik yetiştirdiğini iddia etti.

AHLAKİ UYARIYA 'TEHDİT' HEZEYANI

Akit'in ahlaki uyarısını 'tehdit' olarak yansıtan TGB, Türk milletine hakaret edildiği öne sürerek "Görevini Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nden alan gençler Akit ve benzeri gericilerin dolduruşuna gelmez, tehditlerinden korkmaz. Bu hakaret vatanın bölünmez bütünlüğünü kadın erkek ayırt etmeden canla başla koruyan Türk Milletine yapılmıştır. Bundan rahatsız olan nefsini terbiye etsin, terbiyesizlik etmesin." hezeyanlarında bulundu.

28 ŞUBATÇI KAFADAN, DARBELERE KARŞI DURAN AKİT'E 'CUMHURİYET DÜŞMANI' İFTİRASI!

28 Şubat darbesinin savunan sözde 'cumhuriyet savunucusu' TGB, cumhuriyet ve demokrasiyi yıkmaya yönelik 28 Şubat ve 15 Temmuz darbelerine sert bir şekilde karşı durarak kendini ispatlayan Akit'e "Cumhuriyet düşmanı" iftirasını atarak, utanmadan kızlı erkekli kamp ortamına kayıt başvurusuna davet etti.

Müslüman gençlerden İslam Düşmanı TGB'lilere cevap!