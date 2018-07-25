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Ormanda kızlı erkekli kamp kurmuşlardı... Üste çıkıp Akit'e iftiralarla saldırdılar!

Akit'in ormanın ortasında kurdukları kızlı erkekli kamp rezaletine yönelik aileleri uyarması ulusalcı kafanın zoruna gitti. Uyarılarımızı 'tehdit' gibi yansıtan 28 Şubatçı darbeci kafa,28 Şubat ve 15 Temmuz darbelerine karşı sert duruşuyla kendisini ispatlayan Akit'e "bölücü", "gerici" ve "cumhuriyet düşmanı" diye saldırarak üste çıkmaya çalıştı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 21:41
Ormanda kızlı erkekli kamp kurmuşlardı... Üste çıkıp Akit'e iftiralarla saldırdılar!

 yeniakit.com.tr 

Ulusalcı Türkiye Gençlik Birliği (TGB) ve Türkiye Liseliler Birliği (TLB), Akit'in haberinin ardından skandal bir açıklama yaptı. 28 Şubatçı ulusalcıların gençlik yapılanması olan TGB, Akit'e yönelik iftiralarda bulundu.

ORMANDAKİ KIZLI ERKEKLİ ORTAMI TÜRK MİLLETİNİN DEĞERLERİNE UYGUNMUŞ

Eğitim ve sosyal faaliyet maskesi altında kızlı ve erkekli kamp organizasyonları düzenleyen TGB yaptığı açıklamada, ormandaki kızlı erkekli kamp ortamını utanmadan savunarak bunu Türk milletinin toplumsal değerlerine uygun olduğunu iddia etti.

Büyük tehlike! Kızlı erkekli ormanda kamp yapıyorlar

AKİT'E SALDIRDI

Müslüman Türk milletinin değerlerinin savunan Akit'in ailelere yönelik uyarısına 'gerici' ve 'bölücü' ifadeleriyle saldıran ulusalcı kafa, vatansever gençlik yetiştirdiğini iddia etti.

AHLAKİ UYARIYA 'TEHDİT' HEZEYANI

Akit'in ahlaki uyarısını 'tehdit' olarak yansıtan TGB, Türk milletine hakaret edildiği öne sürerek "Görevini Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nden alan gençler Akit ve benzeri gericilerin dolduruşuna gelmez, tehditlerinden korkmaz. Bu hakaret vatanın bölünmez bütünlüğünü kadın erkek ayırt etmeden canla başla koruyan Türk Milletine yapılmıştır. Bundan rahatsız olan nefsini terbiye etsin, terbiyesizlik etmesin." hezeyanlarında bulundu.

28 ŞUBATÇI KAFADAN, DARBELERE KARŞI DURAN AKİT'E 'CUMHURİYET DÜŞMANI' İFTİRASI!

28 Şubat darbesinin savunan sözde 'cumhuriyet savunucusu' TGB, cumhuriyet ve demokrasiyi yıkmaya yönelik 28 Şubat ve 15 Temmuz darbelerine sert bir şekilde karşı durarak kendini ispatlayan Akit'e "Cumhuriyet düşmanı" iftirasını atarak, utanmadan kızlı erkekli kamp ortamına kayıt başvurusuna davet etti.

Müslüman gençlerden İslam Düşmanı TGB'lilere cevap!

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 21:41
  1. Türkiye Gençlik Birliği
  2. Türkiye Liseliler Birliği
  3. TLB
  4. TGB
  5. ulusalcılar
  6. ormanda kızlı erkekli kamp

YORUM YAZ

  • SAÇMALI yorumSAÇMALI yorum37 dk önce
    Onların böyle bir kampı düzenlemesinin gayesi de budur zaten... Hem yapacaklar, hem de söyletmen vurun diyecekler. Gündeme getirerek siz üstünüze düşeni yaptınız. Gerisi yetkililerin işi...Bunun bir de uluslararası olanı var. Erasmus... Bi de onu inceleyin bence...
  • behnanbehnan38 dk önce
    size ne  milletin kampından? siz kendi namazınıza niyazınıza sahip çıkın. başkasından size ne?...
  • Bunlar gavurBunlar gavur32 dk önce
    Bunlar zaten müslüman değiller, bu eleştiriyi yersiz bulurlar haliyle. İzmir' de çalışırken birini işe almıştık. Üniversite hayatı boyunca kızlı oğlanlı aynı evde kalmışlar, sonra hattâ o beraber kaldıkları kızlardan biriyle evlenmiş, zaten yıllardır da çok öğrenci öyle yapıyormuş. Türkiyenin hâlâ Müslüman bir ülke olduğunu mu düşünüyorsunuz; o halde 1-800-000-0000-00000-000000' ı arayınız..
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