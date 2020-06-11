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Aktüel

Ormanda kaybolan yaşlı adam 20 saat sonra bulundu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde mantar toplamaya gittiği ormanda kaybolan 83 yaşındaki yaşlı adam 20 saat sonra bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 18:24:44 -
Ormanda kaybolan yaşlı adam 20 saat sonra bulundu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde mantar toplamaya gittiği ormanda kaybolan 83 yaşındaki yaşlı adam 20 saat sonra bulundu.


Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan 83 yaşındaki Şükrü Candan, mantar toplamak için dün akşam saatlerinde evinden ayrılarak ormanlık alana gitti. Ormana gittikten saatler sonra evine dönmeyen Candan’ın yakınları kaybolmuş olabileceğinden şüphelenerek durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler Candan’ın kaybolduğu bölgede çalışma başlattı.


Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda Candan yaklaşık 20 saat sonra bulundu. Herhangi bir sağlık probleminin olmadığı belirlenen Candan’a jandarma ekipleri tarafından yemek ikram edildi. Candan daha sonra evine götürülerek ailesine teslim edildi.

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