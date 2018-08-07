THY - 66 TL Ağustos - Trabzon
0553 313 94 23

Ormanda kalbinden vurulmuş genç kadın cesedi bulundu

Silivri'de ormanlık alanda silahla kalbinden vurulmuş kadın cesedi bulundu.

07 Ağustos 2018 Salı 08:29
Ormanda kalbinden vurulmuş genç kadın cesedi bulundu

Vatandaşlar Büyükçavuşlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bir kadının hareketsiz bir biçimde yerde yattığını gördü.

Vatandaşların durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. 112 ekipleri kadınının hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinden Sarıgül Hamarat (36) adına düzenlenmiş kimlik çıkan kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na
gönderildi.

EŞİ GÖZALTI

Olay yeri inceleme ekipleri Sarıgül Hamarat'ın tabanca ile kalbinden vurulduğunu ve silahın eşinin ismine kayıtlı olduğunu tespit etti.

Ekiplerce gözaltına alınan Hamarat'ın eşinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. 

 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 08:29
  1. İstanbul
  2. Orman
  3. ceset
  4. istanbul

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zeytinyağı sektörünün duayen ismi vefat etti!
    1. Zeytinyağı sektörünün duayen ismi..
    2. Havayolunda müthiş artış! 120 milyonu..
    3. İzmir'de kaza: 1 kişi öldü, 3 kişi..
    4. YKS tercihleri bugün başladı
    5. Suudi Arabistan rest çekti: Kabul..
    6. En iyi üniversite hangisi?
    7. Rus savaş gemisi boğazdan geçti
    8. Çamaşır makinesine soktuğu kolu koptu!
    9. FETÖ bağlantılı okullara operasyon: 37..
    10. Islak mendil kullananlar dikkat!..
    11. Fransız polisinden iğrenç hareket!..
    12. Ayağındaki elektronik kelepçeyle..
    13. Abdullah Gül'ün doktorundan ilginç..
    14. İYİ Parti'de bir istifa depremi daha!
    15. Kabak suyu tüketiminin faydaları..
    16. İşte Benfica Fenerbahçe..
    17. Negredo Beşiktaş'tan ayrılıyor! İşte..
    18. Kanadalı bakandan Suudi Arabistan'a..
    19. Emziren annenin ilaç kullanması bebeği..
    20. Fenerbahçe'den yılın bombası Carlos..
    Türkiye'den ABD'ye: Şaşırabilirsiniz!
    Türkiye'den ABD'ye: Şaşırabilirsiniz!
    İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!
    İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!
    Akit Soruyor: Şeriat nedir?
    Akit Soruyor: Şeriat nedir?
    İstifa eden İP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler
    İstifa eden İP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler
    Başkan Erdoğan'a yeni başdanışman
    Başkan Erdoğan'a yeni başdanışman

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İki günde 9 kişi öldü! O şehre giden Türklere uyarı
    İki günde 9 kişi öldü! O şehre giden Türklere uyarı
    Yakında şekilleniyor! Erdoğan'ın A Takımı'nda sürpriz isimler
    Yakında şekilleniyor! Erdoğan'ın A Takımı'nda sürpriz isimler