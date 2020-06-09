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Aktüel

Ormanda cesedi bulunan otizmli genç toprağa verildi

Yeniakit Publisher
2020-06-09 12:26:02 -
Ormanda cesedi bulunan otizmli genç toprağa verildi

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de kaybolduktan 28 gün sonra Arnavutköy'deki ormanlık alanda cesedi bulunan otizmli Taha Yiğit'in cenazesi defnedildi.

Küçükçekmece'de, 20 Nisan'da babasıyla dolaşmaya çıktıktan bir süre sonra kaybolan Yiğit'in Arnavutköy İstiklal Mahallesi'ndeki ormanlık arazide bulunan cesedi, Adli Tıp Kurumundaki incelemenin ardından ailesine teslim edildi.

Taha Yiğit için Küçükçekmece'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yakası 2. Bölge Mezarlıklar Müdürlüğünde sosyal mesafeye uyularak cenaze namazı kılındı.

Yiğit'in ailesi ve yakınlarının katıldığı cenazede, tabutun cenaze arabasına bindirilmesi esnasında aile üyelerinin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Yiğit'in cenazesi, Başakşehir Kayabaşı Mezarlığına defnedildi.

Otizmli 19 yaşındaki Taha Yiğit, babasıyla dolaşmaya çıktıktan bir süre sonra kaybolmuştu. 28 gündür aranan Taha Yiğit'in cenazesi, Arnavutköy İstiklal Mahallesi'ndeki ormanlık arazide bulunmuştu.




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