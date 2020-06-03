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Yerel

Ormanda bulunan yaralı karga tedaviye alındı

Antalya’da ormanlık alanda yaralı bulunan kargaya veteriner hekimler ilk müdahaleyi yerinde yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 11:40:26 -
Ormanda bulunan yaralı karga tedaviye alındı

Antalya’da ormanlık alanda yaralı bulunan kargaya veteriner hekimler ilk müdahaleyi yerinde yaptı. Yaralı karga barınakta tedaviye alındı.


Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde Konyaaltı Hayatpark’ta sürdürülen proje sırasında fark edilen yaralı kargaya belediyenin veteriner hekimleri yardım eli uzattı. Burada çalışan işçiler tarafından bulunan yaralı kargaya ilk müdahaleyi Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi’nde görevli veteriner hekimler yaptı. İlk izlenim olarak karganın bir kedi tarafından saldırıya uğradığını, bunun sonucunda da kanat kısmından yara aldığını ifade eden veteriner hekimler, tedaviye Konyaaltı Belediyesi Barınağı’nda devam etti. Tedavi altına alınan karga önce dezenfekte edildi. Yaranın bulunduğu kanat özel spreylerle temizlendi. Karganın birkaç gün gözetim altında tutulacağını dile getiren veteriner hekimler, her şeyin yolunda gitmesi halinde 4-5 gün içinde hayvanın eski sağlığına kavuşacağını ve tekrar uçabileceğini kaydetti.

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