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Yaşam Ormanda buldu bebek gibi bakıyor
Yaşam

Ormanda buldu bebek gibi bakıyor

Yeniakit Publisher
2024-05-19 13:41:00 -

Tunceli'de ormanda annesi tarafından terk edilmiş tavşan bulan Özgür Yeğin, küçük tavşanı bebek gibi bakıyor.

Tunceli’nin Nazımiye ilçesine bağlı Geriş Köyü’nde annesi tarafından terk edilen yavru tavşan, Özgür Yeğin tarafından eve götürülerek bakıma alındı.

Yavru tavşanı şırıngaya enjekte ettiği sütle besleyen Yeğin, “3 gün önce annesi tarafından terk edilmiş tavşan yavrusu bulduk. Evimize getirip misafir ettik. Doğa güzelliklerle doludur. Daha önce de baykuş, sincap ve domuz yavrusu büyütüp doğaya salmıştım. Bunu da besleyeceğiz, büyüyünce yeniden doğal ortamına salacağız. Süt içmeye alıştı. Biraz da kaba koyup önüne indiriyoruz” dedi.

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