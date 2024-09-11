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Yaşam Ormancı ile tilkinin ilginç diyaloğu
Yaşam

Ormancı ile tilkinin ilginç diyaloğu

Yeniakit Publisher
2024-09-11 11:05:00 -

Kars'ta kaydedilen ormancı ve tilki arasındaki diyalog herkesi gülümsetti.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sarıçam ormanları arasında orman koruma faaliyetlerini yürüten Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ormanda kendilerine eşlik eden kızıl tilkiyi elleriyle besliyor.

Orman İşletme Müdürlüğüne kadar gelen kızıl tilkiyle ormancı arasında yaşanan diyalog ise dikkat çekti.

Yemek yedikleri anda yanlarına yaklaşan ve ormancıların ismini Nergiz koydukları tilkiyle ormancı arasında yaşanan diyalog anbean kaydedildi.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde ormancı, "Gel bir tanem, gel kızım, gel güzelim Nergiz, korkma, korkma güzelim" diye seslenerek kızıl tilkiye yiyecek verdi. Karnı doyan tilki ise daha sonra gecenin karanlığında gözlerden kayboldu.

Kızıl tilkinin her akşam ormancıların bulunduğu bölgeye gelerek karnını doyurduğu öğrenildi.

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