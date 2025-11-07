  • İSTANBUL
Ormana odun toplamaya giden yaşlı çiftin cansız bedenleri 2 gün sonra bulundu
Yerel

Ormana odun toplamaya giden yaşlı çiftin cansız bedenleri 2 gün sonra bulundu

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, ormandan odun toplamaya giden Hasan Çelik (62) ve eşi Ayşe Çelik’ten (63) iki gün haber alınamadı. Ailelerinin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında, yaşlı çiftin cansız bedenleri, ormanlık alanda devrilen traktörlerinin altında bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Güzelpınar Mahallesi’nde yürek burkan bir olay yaşandı. Orman Bölge Müdürlüğü’nün izniyle budanmış odunları toplamak için ormanlık alana giden yaşlı bir çiftten haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı.

İKİ GÜN SONRA ACı GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

5 Kasım Çarşamba günü traktörleriyle ormana giden Hasan Çelik (62) ve eşi Ayşe Çelik’e (63), kent merkezinde ikamet eden oğulları iki gün boyunca ulaşamadı. Oğullarının muhtara bilgi vermesi üzerine köylülerle birlikte arama çalışması başlatıldı.

Arama yapan vatandaşlar, yaşlı çifti ormanlık alanda devrilmiş traktörün altında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

TRAKTÖR RAMPAYI ÇIKAMAYINCA DEVRİLMİŞ

Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede, Hasan Çelik’in 20 DL 669 plakalı traktörüyle patika yolda rampa çıkmaya çalıştığı ve traktörün rampayı çıkamayarak devrildiği tespit edildi.

Yaşlı çiftin cansız bedenleri, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla traktörün altından çıkarıldı. Hasan ve Ayşe Çelik çiftinin cansız bedenleri, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

 

