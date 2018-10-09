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Ormana odun kesmeye gitti, ölü olarak bulundu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde ormana ağaç kesmek için giden 67 yaşındaki Necati Rençber, ölü olarak bulundu.

09 Ekim 2018 Salı 12:28
Ormana odun kesmeye gitti, ölü olarak bulundu

Kastamonu'da ağaç kesmek için ormanlık alana giden Necati Rençber (67) ölü bulundu.

Bozkurt ilçesine bağlı Anbarcılar köyünde yaşayan ve  dün öğle saatlerinde ağaç kesmek için ormanlık alana giden Necati Rençber'in akşam evine dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ve yakınları tarafından aranan Necati Rençber'in cansız bedenine gece köyüne 8 kilometre uzaklıktaki ormanlık alan içerisinde ulaşıldı. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri, Rençber'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

İlk belirlemelere göre vücudunda darp veya kesici alet izine rastlanmayan şahsın kalp krizi nedeniyle ölmüş olabileceği düşünülürken ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 12:28
  1. Ankara
  2. Kastamonu
  3. Bozkurt
  4. Necati Rençber
  5. ölü olarak bulundu

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