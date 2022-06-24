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Aktüel Ormana girişler kısıtlansın
Aktüel

Ormana girişler kısıtlansın

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yine ciğerlerimiz yanmaya, ormanlarımız yok olmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 09:15:00 -
Ormana girişler kısıtlansın

GÖKSEL ÇAĞLAV  ANKARA

Yangınların önüne geçilmesi için alınacak tedbirlerin başında ormanlara girişlerin yaz aylarında kısıtlanması geliyor. Akit’e konuşan TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz ile Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan da valiliklere çağrıda bulunarak ormanlık alanlara giriş çıkışların yasaklanması gerektiğini söyledi. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde ormanlık alanlarda görevli personel sayısı artırılırken ormanlarda yaz boyunca kesintisiz denetimler yapılacak. Öte yandan; Kahramanmaraş’ta ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

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