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Yaşam Ormana düşen yıldırım yangın çıkardı! Ekipler müdahale ediyor
Yaşam

Ormana düşen yıldırım yangın çıkardı! Ekipler müdahale ediyor

Marmaris Cennet Adası zirvesinde yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen yangın devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 01:29:00 -
Ormana düşen yıldırım yangın çıkardı! Ekipler müdahale ediyor

Marmaris Cennet Adası zirvesinde akşam saatlerinde başlayan yıldırım düşmesi kaynaklı orman yangını devam ediyor.

Arazi şartları müdahaleyi zorlaştırıyor

Havanın kararması nedeniyle hava müdahalesinin yapılmadığı orman yangınında yanan sahaya ulaşımın zor olması nedeniyle ekipler müdahalede güçlük çekti.

Orman ekipleri yanan sahaya ulaşmakta zorlanırken, uzun mesafeli arazöz hortumu bölgeye çekilerek müdahale devam ediyor.

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