Ormana düşen yıldırım yangın çıkardı! Ekipler müdahale ediyor
Marmaris Cennet Adası zirvesinde yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen yangın devam ediyor.
Marmaris Cennet Adası zirvesinde akşam saatlerinde başlayan yıldırım düşmesi kaynaklı orman yangını devam ediyor.
Arazi şartları müdahaleyi zorlaştırıyor
Havanın kararması nedeniyle hava müdahalesinin yapılmadığı orman yangınında yanan sahaya ulaşımın zor olması nedeniyle ekipler müdahalede güçlük çekti.
Orman ekipleri yanan sahaya ulaşmakta zorlanırken, uzun mesafeli arazöz hortumu bölgeye çekilerek müdahale devam ediyor.