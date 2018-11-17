0553 313 94 23

Orman yangınlarıyla mücadelede yerli İHA dönemi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadelede artık yerli insansız hava araçlarının da kullanılmaya başlanacağını açıkladı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 13:19
Orman yangınlarıyla mücadelede yerli İHA dönemi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AA muhabirine, orman yangınlarıyla mücadelede yürütülen çalışmaları anlattı.

Orman yangınlarını önlemek amacıyla yoğun çaba harcadıklarını ve son teknolojileri kullanmaya özen gösterdiklerini belirten Pakdemirli, "Orman yangınlarıyla mücadelemiz yıllık eylem planları çerçevesinde yürütülüyor. Yangınla mücadele stratejimiz, yangın çıkmasına mani olmak, erken uyarı, hızlı ve etkin müdahale ve yanan alanları yangına dirençli hale getirecek şekilde ağaçlandırmaktır. Orman yangınlarına karşı yerli ve son teknolojiyi kullanıyoruz. Bu sayede orman yangınının başlamasıyla çıkan duman 15 saniye içinde yangın harekat merkezlerine bildiriliyor." diye konuştu.

Yangınlara 24 su atar helikopter, 6 idari helikopter, 5 amfibik uçak ve yönetim uçağı olmak üzere 36 hava aracı, 2 bin 500 kara aracı ve 19 bini aşkın personelle müdahale ettiklerini vurgulayan Pakdemirli, "Ormanlarımız 776 kuleden 24 saat gözetleniyor. 122 gözetleme kulesinde 244 kamera kullanılıyor. Ayrıca, insansız gözetleme kuleleri de hizmet veriyor." ifadelerini kullandı.

"Türkiye mücadelede bölgesinde lider"

Yangın söndürme süresini kısaltmak için 3 bin 111 havuz ve gölet yapıldığına işaret eden Pakdemirli, "Yaptığımız çalışmalarla orman yangınına müdahale süresini 45 dakikadan 15 dakikaya indirdik ve orman yangını zararlarını azalttık. Gelecekte bu süreyi 10 dakikaya düşürmeyi hedefliyoruz. Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, yerli İHA üreten firmalarla görüşmeler yapıyoruz. Görüşmelerimiz olumlu sonuçlanırsa gelecek yıl pilot bölgelerde orman yangınlarını önleme, tespit, gözlem amacıyla ve sabotajlara karşı bunları da kullanmaya başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, son 10 yıllık verilere bakıldığında, orman yangınlarıyla mücadelede Türkiye'nin bölgesinde lider olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Orman yangınlarına müdahalede gösterdiğimiz gayretlerimiz sonucu yanan alanlarda geçmiş yıllara göre yüzde 75 azalma sağladık. Yanan alanlar başka maksatla kullanılmamakta ve bir yıl içinde ağaçlandırılmaktadır. 2000'li yıllardan itibaren orman suçlarında ciddi azalmalar meydana geldi. Orman suçlarıyla mücadele çalışmaları ülke genelinde kurulan toplu koruma ve hassas alan koruma ekiplerimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Yıllık ortalama orman suç sayısı halen 12 bin 550 civarında bulunuyor. Bugün toplam 4 bin 500 orman muhafaza memurumuz görev yapıyor. Yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında, eğitimlere de özel önem atfediyoruz. Antalya Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nde 16 ülkeden, 256 teknik personele eğitim verdik."

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 13:19
  1. Antalya
  2. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  3. orman yangınları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CNN Türk'te 3 editör işten çıkarıldı
    1. CNN Türk'te 3 editör işten çıkarıldı
    2. Adıyaman’da korkunç kaza! Bariyer..
    3. Polis 10 senedir takipteydi! 'Kâbus'..
    4. Meteoroloji'den önemli uyarı
    5. ‘Hedef, nesilleri ihya etmek’
    6. Çoklu prizle evi barkı kül etmek işten..
    7. Korkunç kaza! Önünden girdi,..
    8. Palamudun fiyatı, sezonu biterken 35..
    9. Bakan Soylu: Kandil'deki leşleri..
    10. Polisleri karşısında görünce şoka..
    11. ‘Sahte dernek ve vakıflara dikkat’
    12. Bağırsak parazitleri çocuklara uykuyu..
    13. Şırnak şehidi Kaçmaz son yolculuğuna..
    14. Bakan Berat Albayrak'tan konut..
    15. İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucu..
    16. Şenol Güneş'den İngiltere açıklaması
    17. INTERPOL'ün yeni başkanı belirleniyor
    18. Bilecik'te ekmeğin içinden bu çıktı!..
    19. Yeryüzünde ismi en çok olan tek şehir:..
    20. Mide bulandıran olay... Ekmeğin..
    Suudi Arabistan beklemediği yerden vuruldu... Bunu hiç beklemiyordu
    Suudi Arabistan beklemediği yerden vuruldu... Bunu hiç beklemiyordu
    Türkiye yaptı, kral gözlerini alamadı!
    Türkiye yaptı, kral gözlerini alamadı!
    Sapkın FETÖ'cü ABD'den sınır dışı edildi!
    Sapkın FETÖ'cü ABD'den sınır dışı edildi!
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"
    Taksim'in göbeğinde bir cami yükseliyor! "Olması gereken buydu"
    Taksim'in göbeğinde bir cami yükseliyor! "Olması gereken buydu"

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    Araç sahipleri dikkat! Yüzde 42 zamlandı
    Araç sahipleri dikkat! Yüzde 42 zamlandı
    ‘Emine Şahin, asla provokatör değil’
    ‘Emine Şahin, asla provokatör değil’