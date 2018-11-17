Orman yangınlarıyla mücadelede yerli İHA dönemi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AA muhabirine, orman yangınlarıyla mücadelede yürütülen çalışmaları anlattı.

Orman yangınlarını önlemek amacıyla yoğun çaba harcadıklarını ve son teknolojileri kullanmaya özen gösterdiklerini belirten Pakdemirli, "Orman yangınlarıyla mücadelemiz yıllık eylem planları çerçevesinde yürütülüyor. Yangınla mücadele stratejimiz, yangın çıkmasına mani olmak, erken uyarı, hızlı ve etkin müdahale ve yanan alanları yangına dirençli hale getirecek şekilde ağaçlandırmaktır. Orman yangınlarına karşı yerli ve son teknolojiyi kullanıyoruz. Bu sayede orman yangınının başlamasıyla çıkan duman 15 saniye içinde yangın harekat merkezlerine bildiriliyor." diye konuştu.

Yangınlara 24 su atar helikopter, 6 idari helikopter, 5 amfibik uçak ve yönetim uçağı olmak üzere 36 hava aracı, 2 bin 500 kara aracı ve 19 bini aşkın personelle müdahale ettiklerini vurgulayan Pakdemirli, "Ormanlarımız 776 kuleden 24 saat gözetleniyor. 122 gözetleme kulesinde 244 kamera kullanılıyor. Ayrıca, insansız gözetleme kuleleri de hizmet veriyor." ifadelerini kullandı.

"Türkiye mücadelede bölgesinde lider"

Yangın söndürme süresini kısaltmak için 3 bin 111 havuz ve gölet yapıldığına işaret eden Pakdemirli, "Yaptığımız çalışmalarla orman yangınına müdahale süresini 45 dakikadan 15 dakikaya indirdik ve orman yangını zararlarını azalttık. Gelecekte bu süreyi 10 dakikaya düşürmeyi hedefliyoruz. Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, yerli İHA üreten firmalarla görüşmeler yapıyoruz. Görüşmelerimiz olumlu sonuçlanırsa gelecek yıl pilot bölgelerde orman yangınlarını önleme, tespit, gözlem amacıyla ve sabotajlara karşı bunları da kullanmaya başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, son 10 yıllık verilere bakıldığında, orman yangınlarıyla mücadelede Türkiye'nin bölgesinde lider olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Orman yangınlarına müdahalede gösterdiğimiz gayretlerimiz sonucu yanan alanlarda geçmiş yıllara göre yüzde 75 azalma sağladık. Yanan alanlar başka maksatla kullanılmamakta ve bir yıl içinde ağaçlandırılmaktadır. 2000'li yıllardan itibaren orman suçlarında ciddi azalmalar meydana geldi. Orman suçlarıyla mücadele çalışmaları ülke genelinde kurulan toplu koruma ve hassas alan koruma ekiplerimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Yıllık ortalama orman suç sayısı halen 12 bin 550 civarında bulunuyor. Bugün toplam 4 bin 500 orman muhafaza memurumuz görev yapıyor. Yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında, eğitimlere de özel önem atfediyoruz. Antalya Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nde 16 ülkeden, 256 teknik personele eğitim verdik."