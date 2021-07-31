Orman yangınlarındaki yaralanmalara dair Bakan Koca'dan açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin çeşitli noktalarındaki orman yangınlarından etkilenen ve tedavi gören vatandaşlarımıza dair bilgi verdi.
Bakan Koca:
"Marmaris ve Bodrum’daki orman yangınlarından 160 kişi etkilendi. 159 hastamızın tedavilerini tamamladık, taburcu oldular. Bir hastamız yanık tedavisi için İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bilindiği gibi, ilk gün Marmaris’te bir can kaybımız olmuştu."