  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Orman yangınlarında can kaybı da yaşanmıştı: Yangında zarar gören ailelere tazminat verilecek
Gündem

Orman yangınlarında can kaybı da yaşanmıştı: Yangında zarar gören ailelere tazminat verilecek

Yeniakit Publisher
2024-02-09 15:29:00 -
Orman yangınlarında can kaybı da yaşanmıştı: Yangında zarar gören ailelere tazminat verilecek

Ailelerin söz konusu teklifi kabul etmesi halinde tazminatların marttan itibaren verilmeye başlanacağı belirtiliyor

 


ABD’nin Hawaii eyaletinde geçen yıl orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin ailelerine, olaya dair devlet kurumları ve şirketlere dava açmamaları halinde 1,5 milyon dolar tazminat ödenmesi teklif edildi.

The Hill gazetesinin haberine göre, Hawaii Valisi Josh Green, düzenlediği basın toplantısında, “Kaybedilen 100 kişinin hepsinin ailesi vardı. Gönüllü bir şekilde aile başına 1,5 milyon dolarlık bir anlaşmayı kabul ederlerse 175 milyon doları bir araya getirdik.” dedi.

Vali Green, ilerleyen süreçte söz konusu yangında arazilerini ve iş yerlerini kaybeden insanlara yardım edecek bir fon oluşturmayı da umduklarını sözlerine ekledi.

Ailelerin söz konusu teklifi kabul etmesi halinde tazminatların marttan itibaren verilmeye başlanacağı belirtiliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Maui Bölgesi yönetimi, Ağustos 2023’te olumsuz hava koşullarına rağmen adanın elektriğini kesmediği gerekçesiyle Hawaii Elektrik Firmasına dava açmıştı.

- Hawaii orman yangınları

Hawaii yangınları öncesinde bölgedeki kuraklığın bitki örtüsünü kuruttuğu ve Dora Kasırgası Hawaii’nin 800 kilometre güneyinden geçerken güçlü rüzgarların Maui’nin batısında en az 30 elektrik direğini devirdiği belirtilmişti.

9 Ağustos’ta başlayan yangında büyük kısmı kül olan Lahaina kasabasında devrilen elektrik hattının kuru otları tutuşturduğu kaydedilen görüntüler paylaşılmıştı.

FBI, 22 Ağustos’ta, orman yangını nedeniyle teyit edilmemiş kayıp listesinde 1000 ila 1100 kişinin olduğunu açıklamıştı.

Yangın sırasında trafiğin kilitlendiği, duman ve alevlerden kaçmaya çalışan bazı kişilerin okyanusa atlayarak kaybolduğu ifade ediliyor.

Yangınlarda 115 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmış ancak daha sonra bu rakam 100’e düşürülmüştü.

ABD Başkanı Joe Biden, 22 Ağustos’ta Hawaii’yi ziyaret etmiş ve yangında zarar görenlere yardım sözü vermişti.

 

Orman yangınında küle dönmüştü! 2 yılda büyük değişim
Orman yangınında küle dönmüştü! 2 yılda büyük değişim

Yaşam

Orman yangınında küle dönmüştü! 2 yılda büyük değişim

AFAD personeline orman yangını tatbikatı
AFAD personeline orman yangını tatbikatı

Yerel

AFAD personeline orman yangını tatbikatı

Muğla'da orman yangını
Muğla'da orman yangını

Yerel

Muğla'da orman yangını

İspanya'da orman yangını: 600 kişi tahliye edildi!
İspanya'da orman yangını: 600 kişi tahliye edildi!

Dünya

İspanya'da orman yangını: 600 kişi tahliye edildi!

Çanakkale'de orman yangını
Çanakkale'de orman yangını

Yerel

Çanakkale'de orman yangını

Orman yangını nedeniyle bir köy boşaltıldı
Orman yangını nedeniyle bir köy boşaltıldı

Gündem

Orman yangını nedeniyle bir köy boşaltıldı

Sakarya'da orman yangını!
Sakarya'da orman yangını!

Yerel

Sakarya'da orman yangını!

O ülkede orman yangını can aldı: 19 ölü
O ülkede orman yangını can aldı: 19 ölü

Dünya

O ülkede orman yangını can aldı: 19 ölü

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23