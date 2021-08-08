Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Milyonlar yangınlardaki son durumu araştırmaya başladı. Peki, orman yangınları bitti mi?

Orman yangınları söndü mü? Tüm yangınlar kontrol altına alındı mı?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaris Öğretmenevinde açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, “Muğla'da şu ana kadar 10 bin 400'e yakın sorti yapıldı, 180 bin ton su atıldı. Şu anda yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangımız yok. 10 jandarma helikopteri çok kısa bir süre içinde bambi takarak su atmaya bizlere katıldı. 6 ilde 22 ilçe, 172 köyde 7 bin 220 çiftçinin hasar tespiti yapıldı. Muğla'da 16 orman yangını meydana geldi. 6 uçak, 39 helikopter, 630 arazöz, 128 iş makinesi ve 3 bin 600 personel görev yaptı” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yanan yerlerin başka maksatla kullanılması söz konusu dolmadığını, buraların yeniden ağaçlandırılacağını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, "2 işçi soğutma çalışmaları sırasında uçurumdan yuvarlandı. Helikopterle hastaneye kaldırıldılar. Hayati tehlikeleri yok" dedi.