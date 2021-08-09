Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınlar geride pek çok acı bıraktı. Vatandaşlar ise yangınların son durumunu merak ediyor. Türkiye’de devam eden orman yangını var mı?

Orman yangınları son durum | Orman yangınları bitti mi?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Milas ve Köyceğiz yangınları dışında ülkemizdeki tüm orman yangınları kontrol altına alınmıştır" dedi.

Muğla'da hava araçları 10 bin 396 sorti yaptı

Muğla'da ise 10 günlük süreçte uçak ve helikopterlerle orman yangınlarına müdahale edilirken toplam 10 bin 396 sorti yapıldı. Bunların 9 bin 264'ü helikopterler, 1132'si uçaklarla gerçekleştirildi.

Bu dönemde 39 bin 590 ton su, hava araçlarıyla Muğla'daki yangın alanlarına atıldı. Helikopterlerle 25 bin 240 ton su, uçaklarla 14 bin 350 ton su alevlerin kontrol altına alınmasında kullanıldı.

Böylece her iki ilde çıkan orman yangınlarına müdahalede toplam 19 bin 140 sorti yapılırken 75 bin ton su atılmış oldu. Buralardaki sorti sayılarına bakıldığında günlük ortalama 56 ile 2,5 ton su taşıyabilen helikopterler öne çıktı.