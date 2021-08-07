Ege ve Akdeniz’de 200’ü aşkın orman yangını çıktı. Türkiye’nin ciğerleri yanarken özveriyle çalışan görevliler ve vatandaşlar pek çok yangının sönmesini sağladı. Milyonlar bütün yangınların kontrol altına alınıp alınmadığını merak ediyor.

Orman yangınları bitti mi? Bütün orman yangınları söndürüldü mü?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konu hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Pakdemirli, "Ormanın kahramanlarının 5 ilde 13 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor. Son 10 günde ise 47 ilde 209 orman yangını kontrol altına alındı" dedi.