  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hizbullah görüntüleri paylaştı! İşte İsrail'in vurulduğu o anlar

Darbeci Sisi’nin ülkesinde ekmek fiyatları ikiye katlandı! Zamları eleştirmek ise ‘günah’ ilan edildi

Ümitcan Uygun'un ağabeyine soğuk duş!

Manavgat'tan yüreklere su serpen haber! Bakan Çavuşoğlu duyurdu

Orman işçileri ile kavga yaşamıştı! Yusuf Güney'den flaş karar

İsmail Saymaz yine kameralara oynamış! Arkasına bakmadan kaçtığı görüntüler ortaya çıktı

Vakaların patladığı ABD'de nüfusun yarısının aşılandığı açıklandı

CHP'li Bolu Belediye Başkanı utanır mı? Bir kolu ve bir bacağı olmayan Suriyelinin yangınla mücadelesi

CHP yandaşı Can Ataklı'nın anketinden Erdoğan'ın dediği çıktı

Firari Can Dündar FETÖ'nün hain planını duyurdu!
172 provokatör hakkında işlem yapıldı
Fenerbahçe'den Pelkas kararı
AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı
Kereste fabrikasında büyük yangın!
Gündem Orman yangınları bitti mi? Bütün orman yangınları söndürüldü mü?
Gündem

Orman yangınları bitti mi? Bütün orman yangınları söndürüldü mü?

Orman yangınları kontrol altına alındı mı? 28 Temmuz'dan bu yana Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınlar ardında küle dönen ormanlar, canlılar ve köyler bıraktı. Vatandaşlar orman yangınlarında gelinen son durumu merak ediyor. Peki, orman yangınları söndü mü?

Yeniakit Publisher
2021-08-07 09:44:00 -
Orman yangınları bitti mi? Bütün orman yangınları söndürüldü mü?

Ege ve Akdeniz’de 200’ü aşkın orman yangını çıktı. Türkiye’nin ciğerleri yanarken özveriyle çalışan görevliler ve vatandaşlar pek çok yangının sönmesini sağladı. Milyonlar bütün yangınların kontrol altına alınıp alınmadığını merak ediyor.

Orman yangınları bitti mi? Bütün orman yangınları söndürüldü mü?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konu hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Pakdemirli, "Ormanın kahramanlarının 5 ilde 13 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor. Son 10 günde ise 47 ilde 209 orman yangını kontrol altına alındı" dedi.

Karabük orman yangını son durum
Karabük orman yangını son durum

Gündem

Karabük orman yangını son durum

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay