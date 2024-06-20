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Gündem Orman yangınıyla mücadelenin sürdüğü Çanakkale'den kötü haber!
Gündem

Orman yangınıyla mücadelenin sürdüğü Çanakkale'den kötü haber!

Yeniakit Publisher
2024-06-20 20:47:00 - 2024-06-20 20:57:43
Orman yangınıyla mücadelenin sürdüğü Çanakkale'den kötü haber!

Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki yangında boşaltılan köylerdeki bazı evler alevlere teslim oldu.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çöplükte başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Yangınla mücadele sürerken, Kiremitoba ve Aladağ köyleri tahliye edildi.

İki köydeki bazı evler yandı!

Yangına ekipler havadan ve karadan müdahaleyi sürdürürken, yangın söndürme çalışmalarına jandarmaya ait TOMA da katıldı. Alevlerin tehdit etmesi nedeniyle tahliye edilen Ezine'ye bağlı Kiremitoba ve Aladağ köylerinde bazı ev ve ahırlar yandı.

Öte yandan, Gelibolu'daki orman yangınının kontrol altına alındığı öğrenildi.
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