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Sağlık Orman yangınına giden arazöz Zap Suyu’na uçtu, 3 kişi yaralandı
Sağlık

Orman yangınına giden arazöz Zap Suyu’na uçtu, 3 kişi yaralandı

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Orman yangınına giden arazöz Zap Suyu’na uçtu, 3 kişi yaralandı

Hakkari Çukurca kara yolu üzerindeki orman yangınına müdahaleye giden Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazöz, Zap Suyu’na uçtu, içindeki 3 personel yaralandı.

Kaza, Hakkari-Çukurca kara yolunda meydana geldi. Üzümcü köyü yakınlarında çıkan orman yangınına müdahale etmek üzere bölgeye giden Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazöz , henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak Zap Suyu’na uçtu.

Kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 3 personel, kaza yerinde ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çukurca ve Hakkari Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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