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Orman yakan kundakçının fotoğrafı ortaya çıktı!

İstanbul Pendik'te dün çıkan orman yangınıyla ilgili çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülediği şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamada gözaltına alınan Y.A. isimli zanlının terör örgütüyle bağlantılı olduğu belirtildi.

20 Eylül 2019 Cuma 17:07
Orman yakan kundakçının fotoğrafı ortaya çıktı!

İstanbul'un Pendik ilçesinde dün çıkan orman yangınıyla ilgili çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülediği şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamada gözaltına alınan Y.A. isimli zanlının terör örgütüyle bağlantılı olduğu belirtildi.

Kurtköy'de bulunan ormanlık alanda dün yangın çıktı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Çevredekiler tarafından yangın çıkarırken cep telefonuyla görüntülenen bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi.

Kimliği tespit edildi

Yapılan kimlik tespitinde kundaklamayı gerçekleştirilen alçağın kimlik bilgileri ortaya çıktı. Kundaklama yapan teröristin 19 yaşında olduğu belirlendi.

‘Terör örgütüyle bağlantılı’

İstanbul Valiliği, Pendik Aydos Ormanları'nda yangın çıkarmaya çalışan şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı. Gözaltına alınan Y.A. isimli zanlının terör örgütüyle bağlantılı olduğu belirtildi.

İstanbul Valiliğinden yapılana açıklamada, "19.09.2019 Perşembe günü saat 17:46 sıralarında 155 Polis İhbar Hattı'na 'Aydos Ormanı'nda yangın çıkarmaya çalışan şüpheli şahıs' ihbarı yapılmıştır. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ihbardaki eşgale uyan (Y.A.) isimli şüpheli şahıs, yangının çıktığı alana yaklaşık 100 metre mesafede ve orman içerisinde yakalanarak, Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edilmiştir. Amatör kameralar tarafından görüntülenen (Y.A.) isimli şüpheli şahıs, ihbarı yapan kişiler tarafından da teşhis edilmiştir. Terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheli ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzce geniş çaplı soruşturmalar devam etmektedir" denildi.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 17:07
  1. İstanbul
  2. Pendik
  3. Pendik Aydos Ormanları
  4. İstanbul Valiliği

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