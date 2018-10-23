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Orman ve Güneş'ten sürpriz karar!

Beşiktaş Başkanı Orman ve teknik direktör Güneş, yarın(çarşamba) saat 14:30'da basın toplantısı düzenleyecek.

23 Ekim 2018 Salı 21:21
Orman ve Güneş'ten sürpriz karar!

Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman ve Şenol Güneş, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Toplantı 24 Ekim Çarşamba günü saat 14:30'da gerçekleşecek.

Beşiktaş, son olarak Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe'ye deplasmanda 2-0 mağlup olmuş ve teknik direktör Şenol Güneş eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Ayrıca deneyimli teknik adamın TL sözleşmesine geçişi konusunda çeşitli haberler gündeme gelmişti.

İkilinin bu konulara basın toplantısında açıklık getirmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 21:21
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