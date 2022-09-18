  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Orman kesimlerini bahane eden HDP'liler Cudi Dağı'na yürümek istedi
Gündem

Orman kesimlerini bahane eden HDP'liler Cudi Dağı'na yürümek istedi

Şırnak'ta orman kesimlerini bahane eden HDP milletvekilleri ve partililer Cudi Dağı'na yürümek istedi. Çevre illerden Cudi'ye yürümek için gelen HDP milletvekilleri ve partililere Valilik çıkış izni vermedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-18 10:03:00 -
Orman kesimlerini bahane eden HDP'liler Cudi Dağı'na yürümek istedi

Şırnak'ın İkizce köyü girişinde toplanan partililere güvenlik güçleri dağılmaları konusunda uyarıda bulundu. Uyarıları dikkate almayan HDP milletvekilleri ve partililer gaz bombası ve tazyikli su ile dağıtıldı. HDP milletvekilleri Meral Danış Bektaş, Feleknas Uca, Hasan Özgüneş, Hüseyin Kaçmaz ve Bedirhan Öztürk de yürüyüş için bölgeye geldi. Meral Danış Bektaş polislerle müzakerelerde bulundu, ancak uyarılara rağmen dağılmayan grubu güvenlik güçleri gaz bombası ve tazyikli su ile dağıttı.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23