Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM), Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, ormanların korunması, kollanması, kaçakçılıkla mücadele, rehabilitasyon, orman yangınlarıyla mücadele ve orman zararlarını en aza indirme hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülebilmesi amacıyla 390 geçici işçi alımı yapılacak. OGM'nin taşra teşkilatında 5 ay 29 gün çalışacak işçilerin alımı, İŞKUR üzerinden yapılacak. İlana son başvuru tarihi ise 19 Haziran 2020.

Orman Genel Müdürlüğü işçi alımları ne zaman?

İstihdam edilecek işçiler kurumun Adana, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Mersin ve Muğla bölge müdürlüklerine bağlı görev yapacak.

Alım için gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı sınava, ilanda belirtilen kadro sayısının 4 katı kadar aday, noter huzurunda çekilecek kuraya göre çağrılacak. Mülakata katılmaya hak kazanan adaylar, kendilerinden istenen belgelerin örneklerini sözlü ve uygulamalı sınav öncesi teslim edecek.

Sözlü ve uygulamalı sınav yeri, tarihi ve saati ilgili bölge müdürlüğü internet sitesinde duyurulacak.

Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru şartları

GENEL ŞARTLAR

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak

2.18 yaşını tamamlamış olmak,

3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5.Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli, bedelli veya muaf olmak),

6.Adayların öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,

7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

8.İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen ilde ikamet ediyor olmak.

İŞKUR tarafından belirlenen adayların listesi ilgili Orman Bölge Müdürlükleri internet sitesinden ilan edilecektir.

ÖZEL ŞARTLAR

1.En az ilköğretim mezunu olmak,

2.Başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak,

3. Tam teşekküllü devlet hastanesinden ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir ibareli heyet raporu almak. (Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

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