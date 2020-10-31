  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Orman bitkisi tohumlukları piyasasında düzenleme
Aktüel

Orman bitkisi tohumlukları piyasasında düzenleme

Yeniakit Publisher
2020-10-31 10:09:17 -
Orman bitkisi tohumlukları piyasasında düzenleme

ANKARA (AA) - Orman bitkisi tohumluk üreticileri, tohum üretim, sertifikasyon, analiz ve pazarlama kayıtlarını en az 5 yıl, tohumlara ait şahit numunelerini en az bir yıl süreyle muhafaza edecek, düzenlenecek eğitim ve toplantılara katılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün, Orman Bitkisi Tohumlukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kendi ihtiyacı için tohumluk üretimi yapan ve ticari bir amaç gütmeyenlerin kapsam dışında tutulduğu yönetmelikle, orman ağaç, ağaççık ve florasına ait tohumlukları standartlara uygun olarak üreten, satışını yapan gerçek veya tüzel kişilerin yetkilendirilmesi, denetlenmesi ve orman bitki pasaportuna ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, orman bitkisi tohumluk üreticisi belgesi almak isteyenler, gerekli şartları ve donanım altyapısını sağlayarak tesislerinin bulunduğu yerdeki ilgili müdürlüğe başvuracak.

Orman bitkisi tohumluk üreticileri, tohum üretim, sertifikasyon, analiz ve pazarlama kayıtlarını en az 5 yıl, tohumlara ait şahit numunelerini en az bir yıl süreyle muhafaza edecek, düzenlenecek eğitim ve toplantılara katılacak.

Laboratuvar çalışmalarında Genel Müdürlükçe belirlenmiş yöntemler kullanılacak.

Orman bitki türlerine ait tohumlukların üretimini, satışını ve depolamasını yapacak özel sektör tohumluk üreticileri, Genel Müdürlüğün orman bitki pasaport sistemine göre kayıtlarını yaptıracak, bu sistemin gerekliliklerine uygun şekilde hareket edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ufuk2020 Programı’nda hibe, katkı payını aştı
Ekonomi

Ufuk2020 Programı’nda hibe, katkı payını aştı

Avrupa’nın bilim ve teknoloji alanındaki politika uygulamalarının uyumlu ve ortak hale getirilmesi amacıyla oluşturulan Ufuk2020 Programı’nd..
Deprem sonrası o paylaşımlar için talimat geldi!
Gündem

Deprem sonrası o paylaşımlar için talimat geldi!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir'de yaşanan depremin ardından provokatif paylaşım yapanlar için harekete geçti.
İHA'lar peş peşe havalandı
Gündem

İHA'lar peş peşe havalandı

İzmir'de meydana gelen depremin ardından İHA'lar arama kurtarma çalışmaları için peş peşe havalandı.
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay