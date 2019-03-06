Orkun Şıktaşlı seçim ziyaretlerini sürdürdü

Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, Turgutlu ilçesine gerçekleştirdiği seçim ziyaretinde meşale ve alkışlarla karşılandı.

Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, seçim çalışmaları çerçevesinde Turgutlu ilçesini ziyaret etti. Millet İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Şıktaşlı, Millet İttifakı Turgutlu Belediye Başkan adayı Çetin Akın ve CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ile birlikte ilk olarak ilçedeki oda başkanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Kahvaltıda oda başkanlarının sıkıntılarını dinleyen Büyükşehir Belediye Başkan adayı Şıktaşlı, oda ve derneklerin yerel yönetimlerde söz sahibi olması gereken önemli bir kesim olduğunu ifade ederek, tüm içlerde yapacakları çalışmalarda oda başkanlarının görüşlerini alacaklarını ifade etti. Oda başkanlarına projeleri hakkında bilgi veren Şıktaşlı, Manisa’ya birlik ve beraberlik içerisinde odalarla birlikte yöneteceklerinin sözünü verdi. Şıktaşlı daha sonra oda başkanlarının kendisine yönelttiği sorulara cevap verdi.

Oda başkanlarıyla kahvaltının ardından Şıktaşlı, Turgutlu Belediye Başkan adayı Çetin Akın ve CHP’li vekil Bekir Başevirgen ile birlikte ilçe merkezinde esnaf ziyareti yaptı. Şıktaşlı, esnaf gezisi sırasında sokakta vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Başkan Şıktaşlı, ziyaretlerde esnafla ettiği sohbetlerde projeleri hakkında kısa kısa bilgiler verdi.

Esnaf ziyaretinin ardından Başkan Şıktaşlı, Turgutlu Ticaret Borsası Başkanı Selçuk Temel ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek, tarım projeleri hakkında bilgi verdi.

Şıktaşlı ziyarette, tarımda ve hayvancılıkta Manisa’ya kalkındırmak için önemli projeler geliştirdiklerini ve projeler sayesinde kentin kendine ait marka ürünlerinin ön plana çıkacağını ifade etti.

Millet İttifakı Şıktaşlı, daha sonra Turgutlu ilçesinin kırsal mahalleleri olan Avşar ve Derbent Mahallelerine ziyaretlerde bulunarak kahve toplantılarıyla vatandaşlara projeleri hakkında bilgilendirdi.







Turgutlu sokakları milletin adaylarıyla coştu

Turgutlu ilçesinde gündüz gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından Millet İttifakının Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, Millet İttifakı Turgutlu Belediye Başkan adayı Çetin Akın ile birlikte Atatürk Bulvarı üzerindeki seçim bürosunun önünden kalabalık grupla Selvitepe Mahallesine kadar yürüdü. Yürüyüşe CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ve İYİ Parti İl Başkanı Hasan Eryılmaz da katılarak destek verdi.

CHP’li gençlerin ‘Manisa’nın Başkanı Orkun Şıktaşlı’ sloganları eşliğinde gerçekleştirilen kalabalık yürüyüşte Büyükşehir Belediye Başkan adayı Şıktaşlı, sokaklarda vatandaşlar tarafından çiçek ve alkışla karşılandı. Selviltepe Mahallesindeki seçim bürosunun önünde sonlanan yürüyüşte Şıktaşlı ve Akın, meşaleler eşliğinde karşılandı.

Selvitepe Mahallesindeki seçim bürosunun önünde toplanan kalabalığa seslenen Millet İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Şıktaşlı, projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Manisa için ürettikleri projelerin üretim ağırlıklı olduğunu söyleyen Şıktaşlı, projeler sayesinde Manisalı vatandaşların cebinin kazanacağını dile getirdi. Şıktaşlı yaptığı konuşmada, “Ekonomik sıkıntılar yaşıyoruz. Yaşamımızda her şeyi düşünmek zorundayız. Bizde diyoruz ki, önümüzdeki 5 yıl biz sadece vatandaşımızın cebini, ocağını ve ekmeğini düşüneceğiz. Birlikte ekmeğimizin büyütme hesabı yapacağız. Büyükşehir belediyesi iyi yönetilmiyor. Yanlış hesap yapıyorlar. Vatandaşımızın belini büken en büyük gider su. Su ücretlerini yüksek olmasını sebeplerinden birisi ise, pompalara giden elektrik maliyeti. Pompaların çalışması için yıllık 70 milyon TL gider var. Biz bunu son teknoloji ile suyun elektrik maliyetini indireceğiz. 4 yıl sonra bir yarıya daha indirebiliriz. 31 Mart tarihinden sonra suda yüzde 40 indirim yaparak vatandaşımızın cebini koruyacağız. Yani 100 TL’lik fatura yerine 60 TL fatura ödeyeceksiniz’’ şeklinde konuştu.

Seçim vaatleri arasında su faturalarına yansıyan bakım-onarım ücretlerini de vatandaşlardan almayacaklarını olduğunu dile getiren Şıktaşlı, ilçelerde tarımı canlandırmak içinde Tarım A.Ş. projesini geliştirdiklerini ifade etti. Şıktaşlı, “Bizim dönemimizde Manisa için gereksiz yatırımlar olmayacak. Gereksiz yatırımlara değil, vatandaşımızın cebine ve kesine yönelik yatırımlar yapacağız." dedi.

Şıktaşlı konuşmasında son olarak, 31 Mart’tan sonra hem kendisine hem ilçelerine yetecek Manisa inşa edeceklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Millet İttifakının adaylarını Şıktaşlı ve Akın birlikte Atatürk Bulvarı üzerindeki seçim bürosuna kadar vatandaşları selamlayarak yürüdü.