Orkun Kürkçü Milli Takım tercihini açıkladı!

Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü, milli takım tercihi konusunda açıklamalarda bulundu.

Hollanda Ligi'nde Feyenoord ile gösterdiği performansla adından söz ettiren 18 yaşındaki futbolcu Orkun Kökçü'nün A milli takımda Türkiye'yi mi yoksa Hollanda'yı mı seçeceği merak konusu.

Hollanda'nın De Telegraaf gazetesine röportaj veren genç futbolcu, konu hakkında ''Türk yetkililer ile milli takım konusunu görüştük. Beni takımda görmek istediklerini söylediler. Ancak bu konuşma U19 takımı içindi. O yüzden Hollanda'da kalmaya karar verdim. Ancak A takım için son kararımı henüz vermedim. Bunu hala antrenörüm Maarten Stekelenburg ile konuşuyorum.'' sözlerini kullandı.

''Eğer kalbini dinlersen"

Hollanda'ya daha yakın olduğunu da belirten Orkun, ''Hollanda milli takımı şu an iyi gidiyor. Çok iyi bir jenerasyon geliyor. Eğer kalbini dinlersen en iyi kararı verirsin. Şu an kalbim Hollanda ile birlikte. Türkiye'den çok fazla saygı görmedim.'' dedi.

Hollanda'da doğan Türk asılı futbolcu, Hollanda U17 ve U18 takımlarında oynarken U19 takımının da kaptanlığını yapıyor. Bu sezon Hollanda Ligi'nde Feyenoord ile 7 maça çıkan Orkun Kökçü, 2 gol ve 2 asist üreterek dikkat çekmişti.

Orkun Kökçü ile Beşiktaş'ın da ilgisi vardı ancak Feyenoord, genç futbolcunun sözleşmesini kısa süre önce 2023'e kadar uzatmıştı.