  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye'den altın hamlesi! Çeyrek altın...
Almanya'da 285 ölüm daha
Bakan Akar'dan son dakika açıklamaları
Dünya alarmda! Tamamen kontrolden çıktı
Biyografi Orkun Kökçü kimdir, nerelidir? Orkun Kökçü nerede oynuyor?
Biyografi

Orkun Kökçü kimdir, nerelidir? Orkun Kökçü nerede oynuyor?

Orkun Kökçü kaç yaşında? Orkun Kökçü hangi takımda oynuyor? Feyenoord'da forma giyen Orkun Kökçü transferi için Fenerbahçe devreye gireceği haberleri sonrası Orkun Kökçü’nün hayatı merak edilmeye başlandı Peki Orkun Kökçü kimdir, nerelidir? Orkun Kökçü hangi takımlarda oynadı? İşte Orkun Kökçü hayatı, biyografisi.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 09:09:00 -
Orkun Kökçü kimdir, nerelidir? Orkun Kökçü nerede oynuyor?

Orkun Kökçü kimdir? Orkun Kökçü 29 Aralık 2000 tarihinde Haarlem, Hollanda’da doğdu. Orkun Kökçü'nün ailesi Afyonkarahisar ilinin Emirdağ ilçesinin Suvermez köyündendir. Orta saha mevkisinde oynayan Hollanda'da yetişmiş Türk millî futbolcudur. Eredivisie takımlarından Feyenoord'da forma giymektedir. Orkun Kökçü, 2014 yılında Feyenoord gençlik akademisine katıldı. 17 Eylül 2018'de KNVB Kupası'nın ilk turunda VV Gemert karşısında 4-0 galibiyetle ayrıldıkları maçta 17 yaşında Feyenoord formasıyla ilk kez sahaya çıktı ve Feyenoord'un ikinci golünü attı

Eredivisie'de ilk maçını 9 Aralık 2018'de FC Emmen takımına karşı yaptı ve oyuna sonradan girdikten sonra bir gol ve birde asist yaparak skora katkıda bulundu. 10 Nisan 2019'da, Feyenoord'taki sözleşmesini 2023'e kadar uzattı.

orkun kökçü,

Orkun Kökçü hangi takımlarda oynadı?

Hollanda U-17, U-18 ve U-19 millî takımlarında oynadı. 2019'da Kökçü, Türkiye adına oynamak istediğini açıkladı. 6 Eylül 2019'da İngiltere U-21 takımına 3-2 kaybettikleri 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme maçında Türkiye U-21 takımının formasını ilk kez giydi. 28 Ağustos 2020'de, Türkiye millî futbol takımına çağrıldı.

Orkun Kökçü aslen nerelidir?

Orkun Kökçü'nün ailesi Afyonkarahisar ilinin Emirdağ ilçesinin Suvermez köyündendir. Azerbaycan liginde Sabah FC'de oynayan ve Azerbaycan millî takımı formasını da giyen profesyonel futbolcu Ozan Kökçü'nün kardeşidir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dr. Erdoğan Karakuş, o ülkenin kirli planını açıkladı: Amaçları Ankara'yı vurmak
Gündem

Dr. Erdoğan Karakuş, o ülkenin kirli planını açıkladı: Amaçları Ankara'yı vurmak

Doğu Akdeniz ve Ege'de provokasyonlara imza atan Yunanistan'ın sinsi adımları devam ederken Dr. Erdoğan Karakuş'tan kritik bir açıklama geld..
ANKA SİHA'nın faydalı yük kapasitesinde büyük artış
Teknoloji

ANKA SİHA'nın faydalı yük kapasitesinde büyük artış

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ANKA SİHA'nın faydalı yük kapasitesi arttırıld..
Çalhanoğlu tartıştığı Ibrahimovic'e böyle cevap verdi
Spor

Çalhanoğlu tartıştığı Ibrahimovic'e böyle cevap verdi

İtalyan devi Milan'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Hakan Çalhanoğlu ile takım arkadaşı Zlatan Ibrahimovıc'in arası bozul..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay