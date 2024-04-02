  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'PKK sizi tükürüğünde boğar' diyen DEM'li belediye başkanı oldu!

İsrail'de Netenyahu'ya istifa çağrısı: Yönetime seslerini duyuran on binlerce kişi protesto etti! Yeni gelişme

Beklenmedik karar! Ünlü şirketin o ilimizdeki petrol arama ruhsatı acil olarak iptal edildi

CHP'de yeni krizin ayak sesleri! İmamoğlu ile Yavaş arasında kılıçların çekilmesi an meselesi

Japonya düğmeye bastı! Japonlar yolcu uçağı projesi için ilgili kararını verdi! Yakıtı bile belli

Yeniden Refah'ta herkesi şaşkına çeviren istifa! 6 ilçeyi kazandı, 'başarısızım' dedi ve istifa etti

ABD ve o ülke arasında dijital gerilim, beklenmedik olay: TikTok savaşları başladı!

Yatırımcıya önemli uyarı! Altının alternatifini duyurdu

Formula 1 o şirketten yüzde 86 hisse satın alacak! 4,5 milyar dolarlık dev satın alma

Yılmaz Özdil’den Başkan Erdoğan’a küstah sözler! Seçim bitti tehdide başladılar
Kadın - Aile Orkidenin çiçek açması için ne yapmalı? Anında çiçek açtıran o formül... Herkes yapsın
Kadın - Aile

Orkidenin çiçek açması için ne yapmalı? Anında çiçek açtıran o formül... Herkes yapsın

Yeniakit Publisher
2024-04-02 00:37:00 - 2024-04-02 00:39:47
Orkidenin çiçek açması için ne yapmalı? Anında çiçek açtıran o formül... Herkes yapsın

Orkidenin çiçek açması için ne yapmalı, orkide bakımında püf noktalar nelerdir içeriğimizden tüm detayları ile bulabilirsiniz. Uzun uzun anlattık . Eğer orkide yetiştiriyorsanız, bu seçimi yapan sonuç kazandı...

Duruşu ve görünüşü oldukça beğenilen orkide çiçeği hassas çiçekler arasında yer almaktadır.Orkidenin orjinali beyaz renklidir. Fakat günümüzde görsellik açısından sıkça renk boyaları ile farklı renklerde de yetiştirilmektedir. Orkidenizin çiçek açması ve her yıl çiçeklenmesi için doğru bakmanız bitkiyi küstürmemeniz gerekiyor. Orkide bakımında çoğu kişi yanlışlar yaptığı için orkideler bir daha çiçek açmıyor. Orkidenin çiçek açması için ne yapılmalı aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Orkidenin Çiçek Açması İçin Ne Yapmalı?

Orkideyi budayınız. Budadığınızda eski yani ölü kısımlar gidip yenisi geldiğinde çiçek açmaya başlayacaktır.
Kök kısmını budarken budanılan yere tarçın ve bal sürüp etrafını iyice sarın.

Işık konusuna dikkat edin. Şeffaf bir saksı içerisinde ve direk olarak güneş ışığı almayan bir yerde yetiştirin. Orkide sıcaklığı sever ama ışığı direk alması zarar vermektedir.
Orkidenin sulanması en fazla yapılan hatalar arasında yer almaktadır. Saksının altında su birikmemeli, haftada bir sulanmalıdır.
Bazen denilen yöntemler de çiçek açmaya yeterli olmadığında orkide 12 saat boyunca karanlık ortamda bekletilmektedir. Bu yöntemle orkideyi küstürüp bir anda çiçek açması sağlanılmaktadır.

Orkidenin bakımını doğru yaparsanız çiçek açacaktır.

Chia tohumu: Ne değişir demeyin satın almak için aktarların kapısına gidin!
Chia tohumu: Ne değişir demeyin satın almak için aktarların kapısına gidin!

Kadın - Aile
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Chia tohumu: Ne değişir demeyin satın almak için aktarların kapısına gidin!

Zencefilli limonlu bal tarifi ile öksürük bitti! Mutlaka not alın
Zencefilli limonlu bal tarifi ile öksürük bitti! Mutlaka not alın

Kadın - Aile

Zencefilli limonlu bal tarifi ile öksürük bitti! Mutlaka not alın

Yaprak sarması nasıl yapılır? Etli yaprak sarma tarifi: Bu bayramda bu şekilde yapın... İşte en hızlı tarif
Yaprak sarması nasıl yapılır? Etli yaprak sarma tarifi: Bu bayramda bu şekilde yapın... İşte en hızlı tarif

Kadın - Aile

Yaprak sarması nasıl yapılır? Etli yaprak sarma tarifi: Bu bayramda bu şekilde yapın... İşte en hızlı tarif

Sabahları kuru üzüm yemek işte bu kadar faydalı! 21 tane kuru üzüm yiyin... Bakın ne işe yarar?
Sabahları kuru üzüm yemek işte bu kadar faydalı! 21 tane kuru üzüm yiyin... Bakın ne işe yarar?

Kadın - Aile

Sabahları kuru üzüm yemek işte bu kadar faydalı! 21 tane kuru üzüm yiyin... Bakın ne işe yarar?

Aman dikkat: Uzun süreli derin yağda kızartılmış yağ... Beyni çürütüyor!
Aman dikkat: Uzun süreli derin yağda kızartılmış yağ... Beyni çürütüyor!

Kadın - Aile

Aman dikkat: Uzun süreli derin yağda kızartılmış yağ... Beyni çürütüyor!

Bu bitkileri sakın evinize sokmayın! Tütün gibi zehirli! Duyan şaşkın... Bunu yapan sonra çok pişman olur!
Bu bitkileri sakın evinize sokmayın! Tütün gibi zehirli! Duyan şaşkın... Bunu yapan sonra çok pişman olur!

Kadın - Aile

Bu bitkileri sakın evinize sokmayın! Tütün gibi zehirli! Duyan şaşkın... Bunu yapan sonra çok pişman olur!

Canan Karatay uzak durun dedi: En sağlıklısı pastırma, sadece bir farkla... İşte büyük tehlike
Canan Karatay uzak durun dedi: En sağlıklısı pastırma, sadece bir farkla... İşte büyük tehlike

Kadın - Aile

Canan Karatay uzak durun dedi: En sağlıklısı pastırma, sadece bir farkla... İşte büyük tehlike

Sirken otu: En çok aranan bu ot listenin başına geçti! Yüksek miktarda A, B, C ve B6 vitaminleri var
Sirken otu: En çok aranan bu ot listenin başına geçti! Yüksek miktarda A, B, C ve B6 vitaminleri var

Kadın - Aile

Sirken otu: En çok aranan bu ot listenin başına geçti! Yüksek miktarda A, B, C ve B6 vitaminleri var

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23