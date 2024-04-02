Orkidenin çiçek açması için ne yapmalı? Anında çiçek açtıran o formül... Herkes yapsın

Duruşu ve görünüşü oldukça beğenilen orkide çiçeği hassas çiçekler arasında yer almaktadır.Orkidenin orjinali beyaz renklidir. Fakat günümüzde görsellik açısından sıkça renk boyaları ile farklı renklerde de yetiştirilmektedir. Orkidenizin çiçek açması ve her yıl çiçeklenmesi için doğru bakmanız bitkiyi küstürmemeniz gerekiyor. Orkide bakımında çoğu kişi yanlışlar yaptığı için orkideler bir daha çiçek açmıyor. Orkidenin çiçek açması için ne yapılmalı aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Orkidenin Çiçek Açması İçin Ne Yapmalı?

Orkideyi budayınız. Budadığınızda eski yani ölü kısımlar gidip yenisi geldiğinde çiçek açmaya başlayacaktır.

Kök kısmını budarken budanılan yere tarçın ve bal sürüp etrafını iyice sarın.

Işık konusuna dikkat edin. Şeffaf bir saksı içerisinde ve direk olarak güneş ışığı almayan bir yerde yetiştirin. Orkide sıcaklığı sever ama ışığı direk alması zarar vermektedir.

Orkidenin sulanması en fazla yapılan hatalar arasında yer almaktadır. Saksının altında su birikmemeli, haftada bir sulanmalıdır.

Bazen denilen yöntemler de çiçek açmaya yeterli olmadığında orkide 12 saat boyunca karanlık ortamda bekletilmektedir. Bu yöntemle orkideyi küstürüp bir anda çiçek açması sağlanılmaktadır.

Orkidenin bakımını doğru yaparsanız çiçek açacaktır.