Orka’dan yeni sezon fırsatı
Orka Holding bünyesinde yer alan D’S Damat’ın erkeklere hitap eden çok yönlü ve fonksiyonel 2020 İlkbahar/Yaz koleksiyonu, Okmeydanı mağazasında müşterilerine sunulmaya başlandı.
Farklı stil arayışında olanlara da fırsat sunan yeni sezon ürünleri için yüzde 30 indirime ek olarak 500 liralık ürün alana 350 lira ödeme yapabilme fırsatı sunuluyor. Grubun Mağazalarında başlayan randevu dönemi ise ilgi görüyor. Dileyen müşteriler 0850 800 63 23 nolu müşteri hattından randevu alıp, hijyenik koşullarda alışveriş deneyimini yaşayabiliyor.