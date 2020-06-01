Orjinal lokum nasıl yapılır? Naneli lokum tarifi

Lokum, ülkemizin en eski geleneksel şekerlemelerindendir. Tadı çok seviliyor ve hatta zamanında yapılan yakıştırmalarla, bir yiyeceğin güzelliğini tanıtmak için "lokum gibi" tabirini kullanamızı sağlayacak kadar dillere destan olmuş.

Nanelisini seven pek azdır, fakat sevenler de tam bağlıdır. Bu lezzeti evde kendi koşullarınız altında yapmak isterseniz;

Malzemeler

2 su bardağı su

100 gram nişasta

1 kg şeker

yarım limon suyu

2 gr krem tartar

taze nane yaprakları

2 yemek kaşığı badem yağı

Üzeri için;

100 gram pudra şekeri 50 gram nişasta

Yapılışı

Derin bir tencereye su ve şekeri boşaltın. Orta ateşte ara ara karıştırarak, kaynamaya bırakın.

Kaynadıktan sonra nane ve limon suyunu ekleyin. Kıvam alıp gövdeleninceye akdar kaynatmaya devam edin. Bu esnada oluşan köpükleri, bir kaşık yardımıyla, kontrol ederek alın.

Nişastayı yarım çay bardağı kadar su ile çırparak karışıma ilave edilir. Ardından da krem tartar eklenir. Macun kıvamı alana kadar kaynatmaya devam edin.

Badem yağı ile yağladığınız tepsiye, hazır olan macunu dökün. Ardından küçük parçalar halinde kesin.

Pudra şekerii ve nişastayı karıştırıp naneli lokumları içerisinde harmanlayın.

Şimdiden afiyet olsun..