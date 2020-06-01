  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile

Orjinal lokum nasıl yapılır? Naneli lokum tarifi

Evde lokum nasıl yapılır? Lokum tarifini merak edenler, evde yapmak isteyenler için enfes bir yazı derledik. Dilediğiniz meyve ya da kuruyemiş ile orjinal lokum yapmak isteyenler için ölçülü, birebir tarif! Sade, güllü, meyveli, fındıklı ve çifte kavrulmuş lokum nasıl yapılır? İşte ev yapımı lokum tarifi...

Yeniakit Publisher
2020-06-01 20:33:00 -
Orjinal lokum nasıl yapılır? Naneli lokum tarifi

Lokum, ülkemizin en eski geleneksel şekerlemelerindendir. Tadı çok seviliyor ve hatta zamanında yapılan yakıştırmalarla, bir yiyeceğin güzelliğini tanıtmak için "lokum gibi" tabirini kullanamızı sağlayacak kadar dillere destan olmuş.

Nanelisini seven pek azdır, fakat sevenler de tam bağlıdır. Bu lezzeti evde kendi koşullarınız altında yapmak isterseniz;

Malzemeler

  • 2 su bardağı su
  • 100 gram nişasta
  • 1 kg şeker
  • yarım limon suyu
  • 2 gr krem tartar
  • taze nane yaprakları
  • 2 yemek kaşığı badem yağı

Üzeri için;

  • 100 gram pudra şekeri 50 gram nişasta

Yapılışı

Derin bir tencereye su ve şekeri boşaltın. Orta ateşte ara ara karıştırarak, kaynamaya bırakın. 

Kaynadıktan sonra nane ve limon suyunu ekleyin. Kıvam alıp gövdeleninceye akdar kaynatmaya devam edin. Bu esnada oluşan köpükleri, bir kaşık yardımıyla, kontrol ederek alın. 

Nişastayı yarım çay bardağı kadar su ile çırparak karışıma ilave edilir. Ardından da krem tartar eklenir. Macun kıvamı alana kadar kaynatmaya devam edin.

Badem yağı ile yağladığınız tepsiye, hazır olan macunu dökün. Ardından küçük parçalar halinde kesin.

Pudra şekerii ve nişastayı karıştırıp naneli lokumları içerisinde harmanlayın.

Şimdiden afiyet olsun..

Yumuşacık pandispanya yapmanın püf noktaları
Yumuşacık pandispanya yapmanın püf noktaları

Kadın - Aile

Yumuşacık pandispanya yapmanın püf noktaları

Latteli dondurulmuş pastanın kokusu dört yanınızı saracak
Latteli dondurulmuş pastanın kokusu dört yanınızı saracak

Kadın - Aile

Latteli dondurulmuş pastanın kokusu dört yanınızı saracak

Yemyeşil pasta | Matcha çayını bu kadar lezzetli tüketmiş miydiniz? Yemyeşil pasta | Matcha çayını bu kadar lezzetli tüketmiş miydiniz?
Yemyeşil pasta | Matcha çayını bu kadar lezzetli tüketmiş miydiniz? Yemyeşil pasta | Matcha çayını bu kadar lezzetli tüketmiş miydiniz?

Kadın - Aile

Yemyeşil pasta | Matcha çayını bu kadar lezzetli tüketmiş miydiniz? Yemyeşil pasta | Matcha çayını bu kadar lezzetli tüketmiş miydiniz?

Pirpirim aşı | Antep usulü semizotu aşı tarifi
Pirpirim aşı | Antep usulü semizotu aşı tarifi

Kadın - Aile

Pirpirim aşı | Antep usulü semizotu aşı tarifi

Mayasız yumuşak lavaş tarifi
Mayasız yumuşak lavaş tarifi

Kadın - Aile

Mayasız yumuşak lavaş tarifi

İstavrit tava nasıl yapılır? İstavrit kızartması tarifi...
İstavrit tava nasıl yapılır? İstavrit kızartması tarifi...

Kadın - Aile

İstavrit tava nasıl yapılır? İstavrit kızartması tarifi...

Pastane usulü tuzlu çubuk tarifi | Sirkeli tuzlu çubuk
Pastane usulü tuzlu çubuk tarifi | Sirkeli tuzlu çubuk

Kadın - Aile

Pastane usulü tuzlu çubuk tarifi | Sirkeli tuzlu çubuk

Babagannuş nasıl yapılır? Babagannuş tarifi ve malzemeleri
Babagannuş nasıl yapılır? Babagannuş tarifi ve malzemeleri

Kadın - Aile

Babagannuş nasıl yapılır? Babagannuş tarifi ve malzemeleri

Kuymak nasıl yapılır? Mıhlama tarifi ve mıhlama malzemeleri
Kuymak nasıl yapılır? Mıhlama tarifi ve mıhlama malzemeleri

Kadın - Aile

Kuymak nasıl yapılır? Mıhlama tarifi ve mıhlama malzemeleri

Bayatlamayan poğaça nasıl yapılır? Kabartma tozlu poğaça tarifi
Bayatlamayan poğaça nasıl yapılır? Kabartma tozlu poğaça tarifi

Kadın - Aile

Bayatlamayan poğaça nasıl yapılır? Kabartma tozlu poğaça tarifi

Unsuz sütlü domates çorbası tarifi | Sağlıklı domates çorbası nasıl yapılır?
Unsuz sütlü domates çorbası tarifi | Sağlıklı domates çorbası nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Unsuz sütlü domates çorbası tarifi | Sağlıklı domates çorbası nasıl yapılır?

Kupta güllaç tarifi nasıl yapılır? Porsiyonluk güllaç tarifi
Kupta güllaç tarifi nasıl yapılır? Porsiyonluk güllaç tarifi

Kadın - Aile

Kupta güllaç tarifi nasıl yapılır? Porsiyonluk güllaç tarifi

Kıymalı pastane pidesi tarifi | Kıymalı pide malzemeleri ve yapımı
Kıymalı pastane pidesi tarifi | Kıymalı pide malzemeleri ve yapımı

Kadın - Aile

Kıymalı pastane pidesi tarifi | Kıymalı pide malzemeleri ve yapımı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı