Hünkar beğendi tarifi

2 adet kuru soğan

4 diş sarımsak

600 gram kuzu kuşbaşı

1 çay kaşığı tuz

3 adet orta boy domates

2 su bardağı sıcak su

1 çorba kaşığı domates salçası

3 çorba kaşığı zeytinyağı

Beğendisi için;

4 patlıcan (çekirdeksiz)

1,5 su bardağı süt

1 çorba kaşığı tereyağı

1,5 çorba kaşığı un

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Orijinal hünkar beğendi tarifi Nasıl yapılır?

Hünkar beğendi yapmaya patlıcanları közleyerek başlayalım. Fırında ya da ocakta patlıcanlar közlenir ve kenara alınır. Domates ve kuru soğan küp küp doğranır. Zeytinyağı tavda ısıtılır ve soğanlar yağda kavrulur. Sarımsaklarda tavaya alınır ve kısa bir süre kavurulur. Daha sonra kuşbaşı kuzu eti eklenerek suyunu salıp çekene kadar kavurulmaya devam edilir. Domates salçası, karabiber ve tuz ilavesi yapılır. Salça güzelce kavrulduktan sonra domatesler eklenir. 2 su bardağı sıcak su ilavesi yapılarak etler yumuşayana kadar pişirilir. Beğendi yapımı için patlıcanları kabuklarından ayırın ve ince ince doğrayın. Tereyağını tavada erittikten sonra unu ilave edin ve kokusu çıkana kadar kavurun. Süt ve doğranan patlıcanları da ekleyerek kıvam alana kadar devamlı karıştırın. Karabiber, tuz ve kaşar peyniri de ekledikten sonra ocağın altını kapatın. Hazırlamış olduğunuz beğendiyi servis tabağının ortasına alın ve üzerine yumuşayan etleri yerleştirerek sıcak servis edin.

Hünkar beğendi hangi etten yapılır?

Hünkar beğendinin aslı kuşbaşı etten yapılmaktadır. Ancak kırmızı et sevmeyenlere, o an için evde eti bulunmayanlara çözüm olarak tavuk eti, kıyma gibi etlerle de yapılabilmektedir