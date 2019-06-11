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Orhangazi Uluslararası Yol Yarışı başladı

- Uluslararası Bisiklet Birliğinin 2019 yılı faaliyet programında yer alan yarışa 65 sporcu katıldı

11 Haziran 2019 Salı 11:14
Orhangazi Uluslararası Yol Yarışı başladı


BURSA (AA) - Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2019 yılı faaliyet programında yer alan ve Bursa'da peş peşe düzenlenecek iki organizasyondan ilki olan Orhangazi Uluslararası Yol Yarışı'nın startı verildi.

Orhangazi Uluslararası Yol Yarışı'na katılan sporcular, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı önünde hazırlanan start alanından mücadeleye başladı.

Yunanistan, Kuveyt, Kazakistan ve Azerbaycan milli takımları ile Hemus Regional Team, Salcano Sakarya, Torku Şeker, Peloton İstanbul, Trakya Bisiklet, Mardin Gençlik Spor ve Pamukkale ekiplerinden oluşan 65 sporcunun katıldığı Orhangazi Uluslararası Yol Yarışı, Kestel-Yenişehir-İznik-Orhangazi-Gemlik-Bursa rotasında 172 kilometre sürecek. Sporcular, tekrar başlangıç noktasına ulaşarak yarışı tamamlayacak.

Organizasyon, yarın düzenlenecek Yıldırım Beyazıt Uluslararası Yol Yarışı ile tamamlanacak. Bu yarışta ise sporcular yine Bursa Büyükşehir Belediye Stadı önünden başlayıp, Uluabat-Karacabey-Uluabat-Bursa güzergahında 122 kilometre pedal çevirecek.


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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 11:14
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