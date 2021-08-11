Orhangazi kapalı yüzme havuzu hizmet vermeye başladı

Orhangazi Belediyesi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ilk etapta yaz spor okulu kapsamında 8 ile 14 yaş arası çocuklar için kurs hizmeti verecek. Yüzme havuzunun açılması dolayısı ile Ak parti Bursa Millet Vekili Zafer Işık, Belediye Başkanı Bekir Aydın, Ak Parti İlçe Başkanı Gökhan Ulusu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Ali Koşan, Belediye Başkan yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve Yüzme antrenörleri incelemelerde bulundu.

Ak parti Bursa Millet Vekili Zafer Işık Orhangazi Kapalı Yüzme Havuzu incelemelerinin ardından yaptığı değerlendirmede, “Gençlerimiz ve çocuklarımız gayet sağlıklı bir ortamda yüzmeyi öğrenme ve yüzme sporlarını yapma imkanı bulacaklar.Havuzun açılmasında emeği geçen, Orhangazi Belediye Başkanlığına, Gençlik Spor Bakanlığına ve Gençlik Spor İl Müdürlüğüne katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Havuzda incelemelerde buluna Belediye Başkanı Bekir Aydın Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.Havuzun yapımında ve açılmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu. Başkan Aydın havuzun çevre düzenlemesi ve diğer çalışmalar ile ilgili tüm işlerin tamamlandığını belirterek, “Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzda profesyonel kurs hocaları eşliğinde kurslarımız devam edecek. Kursların tamamlanması ile birlikte belirli programlar dahilinde vatandaşlarımız da havuzdan yararlanabilecek. Yüzme Havuzumuz belirli bir program dahilinde kademe kademe hizmet vermeye devam edecek. Öncelikli olarak Orhangazi Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından açılan Yaz Spor Okulu Yüzme Havuzunda kursları ile başlıyoruz. İlerleyen haftalarda yetişkinler ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda planlamalar yapılarak, yapacağımız büyük açılışla tüm halkımızın hizmetine sunulacaktır.” dedi.

Programa katılan Ak Parti Orhangazi İlçe Başkanı Gökhan Ulusu ise Orhangazi’de yatırımların devam edeceği vurgusunu yaparak “ Hem gençlerimiz hem de vatandaşlarımız için güzel bir hizmet, başta Gençlik Spor Bakanlığımız olmak üzere, Orhangazi Belediye Başkanımıza bu hizmetin hayata geçirilmesi noktasında yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Tüm Vatandaşlarımıza, gençlerimize ve çocuklarımıza hayırlı olsun” dedi.