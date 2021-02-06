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Gündem Orhan Pamuk'un metresinden iğrenç itiraf!
Gündem

Orhan Pamuk'un metresinden iğrenç itiraf!

Orhan Pamuk'un gayr-i meşru ilişki yaşadığı metresi ressam Karolin Fişekçi, Pamuk'un kirli çamaşırlarını birer birer ortaya döktü.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 22:24:00 -
Orhan Pamuk'un metresinden iğrenç itiraf!

Orhan Pamuk'un gayr-i meşru ilişki yaşadığı metresi Karolin Fişekçi, yaptığı açıklamalarla Pamuk'un kirli çamaşırlarını birer birer ortaya döktü. Fişekçi, "Orhan Pamuk Hintli yazar Kiran Desai ile sevgiliyken benimle de görüşüyordu. Benimle keyif yapıp, resmi davetlere onunla gidiyordu." dedi. 

İğrenç itiraflar!

Fişekçi adlı ressam, 2011 yılında New York'ta yaşayan Orhan Pamuk ile yaşadığı gayr-i meşru ilişki ile gündeme gelmişti. Pamuk'un o dönemlerde Hintli yazar Kiran Desai ile sevgiliyken kendisiyle de görüştüğünü söyleyen Karolin Fişekçi, şu itirafta bulundu:

"Orhan Pamuk'la bir sergi açılışında tanıştık. Önce mailleştik, sonra beni atölyesine çağırdı. Cihangir'deki bir binanın 4'ncü ve 7'nci katında atölyeleri vardı. Hintli kadın geldiğinde 7’nci katta kalıyordu. Kadın gelince biz 4’ncü katta görüşüyorduk. Benimle keyif yapıp, resmi davetlere onunla gidiyordu."

Kırmızı saçlı kadın kitabındaki rezalet

Orhan Pamuk hakkında, 'Kırmızı saçlı kadın' kitabının 114'üncü sayfasında anlattığı iğrenç ilişki biçimleri sebebi ile birçok kişi tarafından suç duyurusu yapılmıştı. Metresi Fişekçi de Pamuk'un kitaplarını gayr-i meşru ilişki yaşamaya başladıktan sonra okuduğunu ve en beğendiği kitabının 'Kırmızı saçlı kadın' olduğunu söyledi.

Türkiye'ye ihanet ederek Ermeni lobisinin desteğini arkasına almıştı

Türk örf ve adetleri ile biraraya getirilemeyecek ahlaksızlık dolu kitapların sahibi Pamuk, 'Ermeni soykırımını' kabul ederek Ermeni lobisinin desteğini arkasına almış ve Nobel ödülü kazanmıştı.

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