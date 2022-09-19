Orhan Osmanoğlu’ndan kraliçenin tacının reklamını yapan İngiliz aşıklarına ders!

Yeni Akit/Ankara

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in öldüğü günden beri pek çok medya kuruluşu, çok gerekliymiş gibi İngiltere kraliyet ailesini ve mal varlıklarını ballandıra ballandıra anlatmaya başlamıştı. Mütedeyyin milliyetçi muhafazakar halk kesimi söz konusu yayınlara tepki gösterirken bir tepki de Osmanlı Hanedanı üyesi Orhan Osmanoğlu’ndan geldi.

Hayran olacaksanız Sultanımızın tacına hayran olun!

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin tepkide bulunan Orhan Osmanoğlu, Kanuni Sultan Süleyman Han’ın taçlı bir resmini paylaşarak, “Sabahtan beri bütün haber kanalları İngiltere ölen Kraliçenin taçını konuşuyor. Buyurun Buda bizim muhteşem Sultanımız Avrupa’yı dize getiren Kanüni Sultan Süleyman’ın tacı. Hayran olacaksanız SULTANIMIZIN tacına hayran olun. Umarım bu tacın neyi temsil ettiğini biliyorsunuz” diye yazdı.