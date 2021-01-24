Orhan Gencebay'dan korkutan haber!

Usta sanatçı Orhan Gencebay ile ilgili yaşanan önemli gelişme sevenlerini korkuttu. Sevilen sanatçı Orhan Gencebay talihsiz bir kaza geçirerek parmağını kırdı. Evinin yakınlarında yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılıp düşen Gencebay sol işaret parmağını kırdı.

Çukura takıldı

Tek başına yürüyüş yapan Orhan Gencebay’ın bir çukura takılarak yere düştüğü öğrenildi. Sol işaret parmağı kırılan Orhan Gencebay’ın acıyla kıvranarak taksiye binip eve gittiği daha sonra da evden eşiyle birlikte hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Özel bir hastanede röntgeni çekilen Gencebay’ın sol el işaret parmağının kırık olduğu Gencebay’ın parmağına atel takılacağı öğrenildi.

Orhan Gencebay daha önce de yine boğazda hava almak isterken tek başına yürüyüşe çıkmış ve yine bir çukura takılarak düştüğü gündeme gelmişti.