Orhan Gencebay'dan ders niteliğinde sözler: Erdoğan milli duruş sergiliyor, muhalefet etmek yanlış

Orhan Gencebay, siyasi görüşüyle ilgili zaman zaman yaptığı açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

Bir süredir basına konuşmayan Gencebay, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yaptığı her açıklamanın altında bir şey arandığını söyleyerek bir süredir sessiz kalmayı tercih ettiğini belirten ünlü isim, Siyasetle ilgili konuşmasam bile altında başka şeyler arıyorlar ve beni hedefe koyuyorlar. Bu nedenle bir süre konuşmama kararı almıştım" ifadelerini kullandı.

Sabah'tan Tuba Kalçık'a konuşan Orhan Gencebay, daha sonra “Bazı kişiler sizi neden hedefe koyuyor?” sorusunu yanıtladı.

Neyi doğru buluyorsa onu söylediğini belirten Gencebay, halkın siyasi tercihlerine sonuna kadar saygılı olduğunu belirtti.

Gencebay daha sonra daha önceki siyasi liderlere saygı duyduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da saygı ve sevgi duyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milli bir duruş sergilediğini söyleyen Gencebay, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da tanıyorum ve milli bir duruş sergiliyor, ben de alkışlıyorum. Özellikle son yıllarda Cumhurbaşkanımızın milli başarıları mutlaka devleti ve ülkesini seven her vatandaşı gururlandırıyordur. Bunu da görmemek mümkün değil. Tüm dünya bu başarıları takdir ediyor." dedi.

Gencebay son olarak yapılanlara olumsuz bakış açısıyla muhalefet etmenin son derece yanlış olduğunu da söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Ben hayatım boyunca siyaset yapmadım çünkü ben siyasetçi değilim. Hiç kimsenin dedikodusunu da yapmadım, kimse için kötü de konuşmadım. Neyi doğru biliyorsam onu söylerim. Şarkılarımda da hep iyiliği, ahlakı, güzelliği, estetiği, adaleti, paylaşımı anlatmaya çalıştım. Buna rağmen, konuşmalarımdan kötü yorum çıkartmaya çalışanlar var. Ama bunu başaramazlar. Siyaset halkımıza, devletimize hizmet demektir. Bu hizmeti yapan kim olursa olsun son derece saygılıyım. Devletçiyim, vatanımı da ölümüne sahipleniyorum. Halkımız kimi cumhurbaşkanı seçtiyse, ona da saygı gösteririm. Kim bu ülke için çalışırsa, ona saygı da sevgi de duyarım. Ülkemize hizmet etmiş birçok lideri de tanıyorum. Özal'ı da, Demirel'i de Ecevit'i de tanır ve severdim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da tanıyorum ve milli bir duruş sergiliyor, ben de alkışlıyorum. Özellikle son yıllarda Cumhurbaşkanımızın milli başarıları mutlaka devleti ve ülkesini seven her vatandaşı gururlandırıyordur. Bunu da görmemek mümkün değil. Tüm dünya bu başarıları takdir ediyor. Bu başarıları ve milli kazançlarımız bize gurur verirken, bunlara şartlanmış ve olumsuz bir bakış açısıyla muhalefet etmek son derece yanlış. Bu kazanımlarla Türkiye'nin çok daha iyi olacağına inanıyorum.

Büyük lider Atatürk, 'Bağımsızlık benim karakterimdir' demişti. 'Tek bayrak, tek vatan, tek millet' sözleri de Atatürk'ün bu muhteşem ifadesiyle örtüşüyor. Gerçek anlamda Atatürk'ü anlayan, seven biri zaten 'tek bayrak, tek vatan, tek millet' anlayışını benimser. Ülkemizin bağımsızlığını hep savundum, savunacağım da. Kendimi de şu mısralarla anlatıyorum: Bu vatanın çatısı yaşam kadar kutsaldır. Yaradanım yaratmış, dünya anavatandır. Dil, din, cins, ırk ayırmam şu dünya gurbetinde. Bana Orhan diyorlar, asıl adım insandır."