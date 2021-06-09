Orhan Aydın: Erken seçim söylemi ülke gündeminden çıkmalı

Aydın, açıklamalarında şunları ifade etti: “İş insanları olarak mevcudu koruyabilmek adına ciddi mücadeleler verdik. Devletimiz de sağ olsun hibeler, destekler, muafiyetler, ötelemeler ile her bir alanda bizlerin yanında oldu. Aşının yaygınlaşması, salgının hafiflemesi ve normalleşme adımları ile ekonomik olarak potansiyelimizi tekrar ortaya koymaya başladık. İlk çeyrek büyüme rakamları da küresel ölçekte ülkemizin neleri ortaya koyabileceğinin işaretini vermiş oldu. Elbette çift hanelerdeki faiz ve enflasyonla ciddi şekilde mücadele etmemiz gerekiyor. Bunun içinde odaklanmamız gereken hedeflerimiz belli. Bütün bu gerçekler ortada iken erken seçimi gerektirecek yapısal anlamda şartların oluşmadığı kanaatindeyiz. Salgın sürecinde ekonomik olarak çok dinamik reflekslerde bulunduk, şimdi bu emeklerin meyvesini toplama zamanı. Bu süreçte erken seçim istemek, ülkeyi seçim atmosferine sokmak ekonomiye zarar verir. Erken seçim söylemi ülke gündeminden çıkmalıdır.”