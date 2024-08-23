Örgüt propagandası yaptı, evinden aldılar!

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından, silahlı terör örgütleri ile iltisaklı kişilerin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Bandırma ilçesinde PKK-KCK Silahlı Terör Örgütü propagandası yapma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği kaydedildi.

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