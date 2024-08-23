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Yerel Örgüt propagandası yaptı, evinden aldılar!
Yerel

Örgüt propagandası yaptı, evinden aldılar!

Yeniakit Publisher
2024-08-23 10:51:00 -
Örgüt propagandası yaptı, evinden aldılar!

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde PKK-KCK Silahlı Terör Örgütü propagandası yapma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından, silahlı terör örgütleri ile iltisaklı kişilerin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Bandırma ilçesinde PKK-KCK Silahlı Terör Örgütü propagandası yapma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği kaydedildi.

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Yorumlar

Bülent

Terör örgütü üyeliğinden en az 7 yıl verilmesi gerekiyor
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