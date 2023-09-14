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Gündem Örgüt mensupları PKK'dan kaçarak Mehmetçik'e sığındı: PKK terör örgütünde çözülme devam ediyor
Gündem

Örgüt mensupları PKK'dan kaçarak Mehmetçik'e sığındı: PKK terör örgütünde çözülme devam ediyor

Yeniakit Publisher
2023-09-14 12:21:00 -
Örgüt mensupları PKK'dan kaçarak Mehmetçik'e sığındı: PKK terör örgütünde çözülme devam ediyor

Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü iki örgüt mensubunu daha teslim olmaya ikna etti.

 

Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü terör örgütüne yönelik çalışmasında iki örgüt mensubunu daha teslim olmaya ikna etti.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde; 2016 yılı içerisinde terör örgütünün kırsal alanına katılım yapan L.K. ile; 2012 yılında terör örgütünün kırsal alanına katılım yapan H.B. isimli BTÖ mensuplarının, terör örgütünden ayrılmaları ve teslim olmaları yönünde yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; Habur Sınır Kapısı’ndan güvenlik güçlerimize teslim olmaları sağlanmıştır. Konu ile ilgili Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yürütülen tahkikatın ardından, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen L.K ve H.B. isimli şahıslar adli makamlarca yapılan sorgulamalarının ardından, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştır” denildi.
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