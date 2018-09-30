Orgeneral Yaşar Güler NATO toplantısında
Orgeneral Yaşar Güler, Polonya'nın başkenti Varşova'daki NATO toplantısına katıldı.30 Eylül 2018 Pazar 13:36
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Güler, Polonya'nın başkenti Varşova'da, 28-30 Eylül'de düzenlenen toplantının resmi açılış törenine iştirak ederek, Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı ve NATO Askeri Komite Başkanı ile Almanya ve Kanada genelkurmay başkanlarıyla ikili görüşmeler yaptı.
Toplantı kapsamında, 29 Eylül'de icra edilen oturumlarda NATO görev ve harekatları, NATO'nun askeri stratejisi ve komuta yapısı çalışmalarıyla ilgili konular görüşüldü.
İKİLİ GÖRÜŞMELER
Güler, toplantının ikinci gününde Afganistan Kararlı Destek Misyon Komutanı ile ABD, Fransa, İngiltere ve Yunanistan genelkurmay başkanlarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Güler, Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Tahsin Tunç Üğdül'ü de makamında ziyaret etti.
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