0553 313 94 23

Orgeneral Güler'in Kurban Bayramı açıklamasında dikkat çeken mesajlar

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, yayınladığı bayram mesajında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 12:27
Orgeneral Güler'in Kurban Bayramı açıklamasında dikkat çeken mesajlar

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler"Atalarımızın emaneti kutsal vatan toprakları üzerinde kederde, kıvançta ve tasada birleşmiş bir milletin çocukları olarak, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde dargınlık ve kırgınlığın yerini barış ve dostluğun aldığı bu müstesna günleri kutlamak en büyük mutluluktur." ifadelerini kullandı.

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Orgeneral Güler, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, birlik ve beraberliğin pekiştiği, sevgi, saygı ve dayanışma duygularının daha da güçlendiği bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunun yaşandığını belirtti.

Dini bayramların, kırgınlık ve küskünlüklerin yerini dostluk ve kardeşliğe bıraktığı, büyüklerin, akrabaların, hastaların, gazilerin ve şehit ailelerinin ziyaret edildiği, birlik ve beraberlik ruhunun güçlendiği, yoksul ve muhtaçların hatırlandığı çok önemli günler olduğunu vurgulayan Güler, "Atalarımızın emaneti kutsal vatan toprakları üzerinde, kederde, kıvançta ve tasada birleşmiş bir milletin çocukları olarak, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde dargınlık ve kırgınlığın yerini barış ve dostluğun aldığı bu müstesna günleri kutlamak en büyük mutluluktur." değerlendirmesinde bulundu.

Güler, bayramların, geleneklerin korunması, kültürel değerlerin öneminin anlatılması ve geleceğin teminatı olan gençlerde tarih bilinci, yurt sevgisi, birlik ve beraberlik ruhunun pekiştirilebilmesi için bir fırsat olduğunu ifade etti.

Genelkurmay Başkanı Güler, şunları kaydetti:

"Kardeşlik ve dostluk duygularımızın daha da öne çıktığı bu bayram gününde, yurdumuzun dört bir yanında görevleri başında olan, teröristle mücadele harekatı kapsamında başarılı operasyonlar icra eden, üs bölgeleri ve hudutlarımızda görev yapan, barışı destekleme harekatı ile dünyanın birçok ülkesinde vazife icra eden her rütbedeki kahraman silah ve mesai arkadaşlarımı sevgiyle selamlıyor, gözlerinden öpüyorum.

Bu vesileyle bizlere böyle güzel bayramları özgür ve huzurlu bir şekilde kutlama imkanı ve onuru veren başta devletimizin kurucusu, Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve yüce milletimizin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her kademesinde görev yapan general, amiral, subay, astsubay, sivil memur, uzman erbaş, işçi, sözleşmeli erbaş, er, askeri öğrenci, erbaş ve erlerimiz ile kıymetli aile fertlerinin, müşterek operasyon yaptığımız güvenlik güçlerimiz ve güvenlik korucularımızın, tüm şehit ve gazilerimizin değerli yakınları ile hayatta olan kahraman gazilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sevdikleriyle birlikte sağlık, başarı, mutluluk ve huzur dolu nice bayramlara erişmelerini temenni ediyor ve saygılar sunuyorum."

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 12:27
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. Yaşar Güler
  3. Yaşar Güler bayram mesajı
  4. Kurban Bayramı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karabük kurban bayramı namazı saati kaçta?
    1. Karabük kurban bayramı namazı saati..
    2. Teröristbaşı Netanyahu 'Küresel..
    3. Arda'dan Hakan Balta için veda mesajı
    4. Şehit Ömer Halisdemir bu bayramda..
    5. ABD'den o ülkelere sert suçlama!..
    6. Benzini biten motosikleti ayağıyla itti!
    7. Hırsız Brunson ile ilgili AK Parti'li..
    8. TFF'den Kurban Bayramı mesajı!
    9. Emekli ikramiyesini devlete geri verdi
    10. AK Parti'den 'Abdullah Gül' açıklaması!
    11. Destici'den Büyükelçilik saldırısına..
    12. Samsun'da meydan savaşı! 100 kişi..
    13. Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe çıkışı:..
    14. Rusya'ya ayakkabı ihracatı yüzde 120..
    15. Kurban pazarında arefe kalabalığı
    16. Adıyaman'da yağ fabrikasında korkutan..
    17. Video hazırlandı! Bakanlıktan..
    18. Muğla'nın Bodrum ilçesinde 15 göçmen..
    19. Ronaldo'suz ilk maçına çıkan Real..
    20. Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme imzayı..
    Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl ve kaç defa getirilir?
    Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl ve kaç defa getirilir?
    TSK'dan flaş açıklama! 'ABD ordusu ile...'
    TSK'dan flaş açıklama! 'ABD ordusu ile...'
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı
    İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı
    AK Partili Hamza Dağ'dan Abdullah Gül için çok ağır sözler! 'O bir hain'
    AK Partili Hamza Dağ'dan Abdullah Gül için çok ağır sözler! 'O bir hain'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda
    3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda
    Sapkınlık hastalık!
    Sapkınlık hastalık!